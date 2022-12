ABD'de kar fırtınası sürüyor: 23 ölü! -45 dereceyi gördüler, ısınmak için kıyafetlerini yaktılar

Haberin Devamı

Kanada ve ABD’de kış fırtınasının etkisi sürüyor. Kanada’nın Quebec eyaletinden ABD’nin Teksas eyaletine kadar uzanan kış fırtınasında can kaybı 23'e yükseldi.

-45'İ GÖRDÜLER! ISINMAK İÇİN KIYAFETLERİNİ YAKTILAR

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York eyaletindeki Buffalo kentinde görüş mesafesinin ‘sıfıra’ indiğini bildirdi. ABD’de 10 bine yakın uçuş iptal edilirken; Kanada sınırında bulunan Montana eyaletinde hava sıcaklığı eksi 45 dereceyi gördü.

Güney Dakota'da Amerikan Yerlileri yakıtları bittikten sonra ısınmak için kıyafetlerini yaktıklarını söyledi.



SON YILLARIN EN SOĞUK NOEL'İ

Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, New York eyaletinin Buffalo şehrinde kar kalınlığının 89 cm'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, sekiz milyondan fazla insanın kar fırtınası uyarıları altında yaşadığını söyledi.

New England, New York ve New Jersey'de kıyılarda seller görüldü.



Genellikle daha ılıman olan güney eyaletleri Louisiana, Alabama, Florida ve Georgia’da bile donma uyarıları yapıldı.

Hava durumu tahminlerine göre, ABD genelinde etkili olacak kutup soğukları nedeni ile son yılların en soğuk noelinin yaşanacağı belirtiliyor.



Hava basıncının hızla düşmesi ve bir fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ‘BOMBA SİKLONU’ ABD'ye kar fırtınası koşullarını getirdi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), durumun "kışa dair şimdiye kadarki en büyük hava durumu uyarıları ve tavsiyelerinden biri olduğunu” söyledi.



Ülke genelinde 1,7 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yetkililer arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken, ülkenin Teksas Louisiana, Florida eyaletlerinde buzlanma uyarıları yapılırken Montana, eyaletinde kış fırtınası tehdidi sürüyor.