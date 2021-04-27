ABD'de John Kerry depremi: Derhal yargılanmalı

ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu birçok seviyede iğrenç bir şey. Kerry ve Biden'ın, Kerry'nin neden dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan İran’a ipucu verirken en büyük ortağımız İsrail’i sırtından bıçakladığına yanıt vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.



Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Yıllar önce söyledim. Bu kişi (Zarif) eski Kerry’nin görevinden sonra da eski Dışişleri Bakanı Kerry ile politika konularına görüşmelerine devam ediyor ve Zarif’e göre Kerry İran’ı İsrail operasyonları konusunda bilgilendirmiş." değerlendirmesinde bulundu.



Pompeo, ayrıca ABD yönetimi, İran ile yeni bir anlaşma yapmadan önce Kerry ile Zarif arasındaki görüşmelerin detaylarının ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ederek, Kerry hakkında soruşturma açılmasını istedi.



Indiana Eyaleti Temsilcisi Cumhuriyetçi Jim Ranks ise Amerikan medyasına yaptığı açıklamada "Kerry derhal istifa etmelidir ve soruşturma başlatılmalıdır." dedi.



Arkansas Senatörü Tom Cotton ise bu haberlerin kaygı verici olduğunu ve kapalı bir oturumda bu konuyu Kerry ile konuşmak istediğini söyledi.



Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerinden California Temsilcisi Cumhuriyetçi Darrel Issa ise Kerry hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.



Issa, "İran Dışişleri Bakanından duyduklarımızı veya okuduklarımızı gerçek olarak kabul edemezken, bu haberler derhal ve tam teşekküllü soruşturma gerektiriyor. Şayet Kerry ülkemizin istihbaratının gizli bilgilerini İran ile paylaşmış ve İsrail’i tehlikeye atmış ise söz veriyorum bunu hesabını verecek." değerlendirmesinde bulundu.



Komitenin diğer üyelerinden biri olan Texas Temsilcisi Michael McCaul Dışişleri Bakanlığından konuyla ilişkin açıklama talebinde bulundu.



New York Temsilcilerinden Cumhuriyetçi Elise Stefanik ise Twitter hesabından "Bu bir suçtur ve Kerry derhal sorgulanıp yargılanmalıdır. Başkan Biden, Kerry'i derhal tüm görevlerinden ve danışmanlık pozisyonlarından almalıdır." paylaşımında bulundu.



KERRY'DEN YALANLAMA



Kerry ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şunu ifade edebilirim, bu haber ve tüm bu iddialar kesin bir surette yanlıştır. Ne bakanken ne de o zamandan beri böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.



İran ordusunun ülke siyasetindeki rolünden rahatsız olduğuna ilişkin ifadelerin yer aldığı ses kaydında Zarif, ülkesinin dış siyasetindeki rolünün yüzde sıfır olduğunu kaydederken, Kerry ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:



"Kerry beni arıyor ve İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine 200 saldırı düzenlediğini söylüyor. Bunu ben bilmiyordum. ABD, Ayn el-Esed Hava Üssü'ne saldırıyı benden önce öğrendi. Kudüs Gücü'nün iki yetkilisi saldırıdan 45 dakika önce Irak Başbakanına gidip ABD'nin bir üssünü vuracaklarını söylüyor. Savaş meydanındaki politikalar ülkenin stratejisine tabi olmalıdır ancak böyle olmadı ve ülkenin siyasetinin nasıl olacağını savaş meydanı belirledi."

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