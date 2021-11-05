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Aralarında George Soros da var: ABD'de milyarderlere Kovid-19 yardım çeki gönderilmiş

#George Soros#Çek#ABD
Aralarında George Soros da var: ABDde milyarderlere Kovid-19 yardım çeki gönderilmiş

ABD'de, aralarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği bildirildi.

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ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.

Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO’su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı." açıklamasında bulundu.

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#George Soros#Çek#ABD

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