ABD'de film gibi kovalamaca
ABD'de araç çalıp polisten kaçan şüpheli uzun bir kovalamacanın ardından vurularak öldürüldü.
ABD yine filmleri aratmayacak anlara sahne oldu.
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Burnsville kentinde çaldığı araçlarla polis kovalamacasından kaçmaya çalışan şüpheli uzun süre polisten kaçmayı başardı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, olay yerel saatle üçte gerçekleşti.
Kameralara yansıyan kovalamaca şüphelinin polis tarafından vurulması ile son buldu.
Şüpheli, çaldığı araçtan atladıktan sonra silahını doğrultarak başka bir aracı daha çalmaya çalışırken vuruldu.
Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada şüphelinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
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