ABD'de Ermeni provokatörlerden skandal! Büyükelçi Mercan’ın katıldığı programı engellemeye çalıştılar

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ABD’nin Los Angeles kentindeki Güney California Üniversitesinde (USC) düzenlenen ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" adlı konferansa Ermeni provokatörler gölge düşürdü. Konferansın başlangıcında Ermenistan bayrağı taşıyan bir grup Ermeni provokatör, konferansın iptal edilmesi talebiyle protesto gerçekleştirdi. Güvenlik ve polis, Büyükelçi Mercan'a ve Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov’a sözlü saldırıda bulunan provokatörleri salondan çıkardı. Bu kez Mercan'ın konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla başka bir grup Ermeni protestoya başladı. Polis ve güvenliğin grubu dışarı çıkarması yaklaşık 15 dakika sürdü. Konferans boyunca dışarıda bekleyen provokatörler, gürültü yaparak programı engellemeye çalıştı. Yeniden binaya girmeye çalışan gruba, polis ve güvenlik müdahale etti. Taraflar arasında arbede yaşandı.

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Konferansın ardından bazı Türk yetkililer ise dışarıda Ermeni provokatörlerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan Hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır" denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Yunus Emre Enstitüsü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sn Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz" mesajını paylaştı.

İşte Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Yunus Emre Enstitüsü'müzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sn Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz.

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Saldırgan yalan şebekesi hakikatlerin duyulmasını engelleyemez.

Yaşanan hadise, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı çirkin bir müdahale girişimi olduğu gibi bu grupların saldırganlık dışında kendilerini ifade edecek bir yetenekleri olmadığını da göstermektedir.

Her türlü provokasyona karşılık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmayı, Kafkaslarda barış ve istikrara bağlı kalmayı sürdüreceğiz.