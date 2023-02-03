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ABD'de Çin alarmı... Savaş uçakları havalandı! Biden'dan 'vur' emri!

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Çin#Dünya
ABDde Çin alarmı... Savaş uçakları havalandı Bidendan vur emri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 08:38

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken ABD'den gelen haber dünyanın gözünü Çin'e çevirmesine neden oldu.

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Dünyanın gözü kulağı 11 aydır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede yeni bir krizin fitili ateşlendi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son birkaç gündür ülke üzerinde yüksekten uçan ve önemli askeri sahaları gözetliyor gibi görünen şüpheli bir "Çin gözetleme balonunu" izlediklerini açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesi balonu engellemek için F-22 savaş uçaklarının kalktığını yazdı.

BIDEN 'VUR' EMRİ VERDİ

Haberde Biden'ın casus balo için 'vurun' emri verdiğini ancak Pentagon'un olası sivil kayıplar konusunda uyarısı sonrası bu planın durdurulduğunu yazdı.

ABDde Çin alarmı... Savaş uçakları havalandı Bidendan vur emri

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Pentagon yetkilisi, balonun hassas hava üslerinin ve yer altı sığınaklarında nükleer füzelerin olduğu ABD'nin kuzeybatısında uçtuğunu kaydetti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, 'Açıkçası, balon gözetleme amaçlı ve mevcut uçuş yolu onu bir dizi hassas bölgeye taşıyor' dedi.

GÖZLER ÇİN'E ÇEVRİLDİ

Bu açıklamanın ardından gözler Çin'e çevrildi. Çin’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Pazar günü iki günlük resmi ziyaret için Çin'e gitmesi planlanıyor. Bu, Biden yönetiminden bir bakanın ülkeye ilk ziyareti olacak.

Pentagon, balonun Çin'e ait olduğundan emin olduğunu kaydediyor. Fakat Pentagon balonun önemli bir istihbarat tehdidi oluşturduğunu düşünmüyor.

Yetkili, balonun ABD hava sahasına birkaç gün önce girdiğini belirterek, ABD istihbaratının balonu bundan çok daha önce izlediğini de sözlerine ekledi.

Tartışmalar sürerken, Montana'nın üzerindeyken balonu incelemek için savaş uçakları uçuruldu.

 

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#ABD#Çin#Dünya

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