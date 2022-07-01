ABD'de bir ilk... Maymun Çiçeği hastalığına yakalanan aktör yaşadıklarını anlattı...

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Maymun Çiçeği hastalığına yakalandıktan sonra kimliğini ve hastalık sürecinde yaşadıklarını halka açan ilk Amerikalı olan 'Matt Ford' isimli bir aktörün açıklamaları bugün dünya basınında geniş yer aldı.

TEŞHİS KOYMALARI 3 GÜN SÜRDÜ

Hastalığa 17 Haziran'da yakalandığını düşünen 30 yaşındaki aktör, yetkililerin kendisine teşhis koymasının yaklaşık 3 gün sürdüğünü öne sürerek ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerini (CDC) eleştirdi ve insanları hastalık konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.



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"AĞRI KESİCİ ALMADAN UYUYAMADIM"



Maymun Çiçeği hastalığını 'tensel temasla' kaptığını söyleyen Ford, ilk belirti olarak kasık bölgesinde kabarcıklar gördüğünü daha sonra bu noktaların yüzü, kolları ve elleri de dahil olmak üzere vücudunun kalan kısımlarına yayıldığını anlattı:

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"Vücudumda sivilceye benzer kabarcıklar vardı ve hepsi kaşınıyordu. Sanırım toplamda 25 tane saydım. Bazıları o kadar acı veriyordu ki ağrı kesici almadan uyuyamadım. Daha önce hiç böyle bir acı yaşamamıştım. Doktora gittim ve test sonucum pozitif çıktı"



ÖKSÜRÜK, YÜKSEK ATEŞ, TİTREME...

Vücudundaki kabarcıklar dışında grip semptomları gösterdiğini anlatan genç aktör kendisindeki erken evre belirtilerinin yüksek ateş, öksürük, gece terlemeleri ve titreme olduğunu belirtti.

Ford şimdilerde bu semptomların çoğundan kurtuldu. Vücudundaki noktalar kabuk bağlayıp düşene kadar kendini evde tecrit etmiş durumda. Bu süreci ise şu sözlerle anlatıyor;

"İlk başlarda sık sık duş alarak ve ve ağrı kesicilerle acımı dindirmeye çalıştım. Belirtiler ortaya çıktıktan yaklaşık bir hafta sonra azalmaya başladı. Şimdi yaraların kabuk bağlayıp düşmesini bekliyorum "

Maymun Çiçeği hastalarının vücudundaki lekeler tamamen kabuk bağlayıp döküldüğünde hastalığın sona erdiği düşünülüyor.



İSMİNİ AÇIKLAYAN İLK HASTA, SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

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Matt Ford ABD'de Maymun Çiçeği teşhisi alıp, hastalık hakkında konuşmak için öne çıkan ilk hasta. Hastalığın 'berbat' olduğunu ve insanların bunu ciddiye alması gerektiğini belirten adam insanları bu korkunç deneyim konusunda uyarmak için kimliğini deşifre ettiğini açıkladı.

TikTok hesabından yüzündeki ve vücudundaki kabarcıkları paylaşan genç aktörün açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hastalığa yakalanan bir çok hasta Ford'a ulaştı. Ford, "Yalnız olmadığımı bilmek güven verici olsa da, gerçek vaka sayısındaki eksiklikler beni endişelendiriyor. CDC hastalık takibi konusunda gerçekten başarısız" ifadelerini kullandı.

ABD SALGIN RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla 49 ülkede en az 4.700 vaka kayıtlara geçti. Avrupa'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği İngiltere'de vaka sayısı 1000'i buldu. ABD'de bugüne kadar 351 maymun çiçeği vakası kaydedildi ve son 24 saat içinde 45 kişi daha hastalığa yakalandı. New York ve California büyük bir salgın tehlikesi ile karşı karşıya.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeğinin henüz küresel bir acil durum oluşturmadığını belirtiyor ama yine de birçok ülke hastalık konusunda alarma geçti.



MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.Ancak maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

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Virüsün ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik.

Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

Çok kaşıntılı olabilen döküntü değişip bir kabuk oluşturuyor ve farklı aşamalardan geçtikten sonra düşüyor. Yaraları iz bırakabiliyor.

Virüs genellikle kendiliğinden geçiyor ve hastalık 14 ila 21 gün sürebiliyor.

NASIL BULAŞIYOR? TEHLİKELİ Mİ?

Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayılabiliyor. Virüs vücuda deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabiliyor.

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Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.

Virüse yakalananlarda vakaların çoğu hafif geçiyor. Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor.

Ancak bazen daha şiddetli olabiliyor. Daha önce Batı Afrika'da ölümlere neden olduğu bildirilmişti.

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