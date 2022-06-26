DSÖ'den flaş Maymun Çiçeği açıklaması

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken pek çok ülkede Maymun Çiçeği virüsü paniği yaşanıyor.

46 ülkeden 4 binin üzerinde kişiyi etkileyen virüs ile ilgili sevindiren haber Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.

DSÖ, Maymun Çiçeği'nin henüz küresel bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığını duyurdu.

Açıklamada 'Salgının daha fazla yayılmasını kontrol etmek için yoğun çaba gerekiyor' denildi ve alınan kararın birkaç hafta içinde yeniden değerlendirileceğinin altı çizildi.

Afrika dışındaki ilk maymun çiçeği vakası 7 Mayıs'ta İngiltere’de doğrulanırken, o günden bu yana Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı ülkelerde birçok vaka tespit edildi.

Açıklama, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un artan vaka yükünü ele almak için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) kapsamında hastalıkla ilgili Acil Durum Komitesi toplantısından iki gün sonra geldi.

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DSÖ tarafından yapılan açıklamada, DSÖ Genel Direktörünün, maymun çiçeği salgınıyla ilgili olarak IHR Acil Durum Komitesi tarafından sunulan tavsiyeyle aynı fikirde olduğu ve şu anda olayın en üst seviye küresel alarm olan Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumunu (PHEIC) oluşturmadığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Komitenin oybirliğiyle olayın acil niteliğini ve salgının daha fazla yayılmasını kontrol etmenin yoğun müdahale çabaları gerektirdiğini kabul ettiği belirtildi ve Komite, birkaç hafta sonra, mevcut bilinmeyenler hakkında daha fazla bilgi elde edildiğinde, tavsiyelerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilecek önemli değişikliklerin olup olmadığını belirlemek için olayın yakından izlenmesini ve gözden geçirilmesini tavsiye etti ifadelerine yer verildi.

Ghebreyesus da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'Acil Durum Komitesinin mevcut salgının ölçeği ve hızı hakkında ciddi endişelerini paylaştığını belirterek, genel olarak, raporda bana şu anda olayın DSÖ’nün yayınlayabileceği en yüksek uyarı seviyesi olan Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil etmediğini söylediler' dedi.

Ayrıca Ghebreyesus hastalığın yayılmasından derin endişe duyduğunu ve hem kendisinin hem de DSÖ’nün gelişen tehdidi çok yakından takip ettiğini söyledi.

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Ghebreyesus 'Mevcut salgını özellikle endişe verici yapan şey; yeni ülkelere ve bölgelere hızlı ve devam eden yayılma ve bağışıklığı baskılanmış insanlar, hamile kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere savunmasız popülasyonlara daha fazla, sürekli bulaşma riskidir' ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, 'Komitenin de işaret ettiği gibi maymun çiçeğinin bir dizi Afrika ülkesinde on yıllardır dolaşımda olduğunu ancak araştırma, dikkat verme ve finansman açısından ihmal edildiğini belirterek, Bu, yalnızca maymun çiçeği için değil, düşük gelirli ülkelerdeki diğer ihmal edilen hastalıklar için de değişmeli, çünkü bir kez daha dünyaya sağlığın birbirine bağlı bir mesele olduğu hatırlatılıyor' dedi.

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Dünyanın dört bir yanından Acil Durum Komitesine katılan bilim insanlarına ve halk sağlığı uzmanlarına teşekkür eden Ghebreyesus, durumu yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

Uzmanlar virüsün en yaygın belirtileri arasında ateş, titreme, kas ağrısı ve yorgunluğun bulunduğunu belirtiyor.

Doktorlara göre, virüsün en yaygın 5 semptomu şöyle;

Ateş

Baş ağrısı

Sırt ağrısı

Eklem ve kas ağrıları

Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor.

2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.