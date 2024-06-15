ABD'de Biden öfkesi: Utanç verici, alay konusu olduk!

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Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geldi.Tüm dünyanın dikkatle izlediği zirveye ABD Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketleri damga vurdu.

MELONİ DEVREYE GİRDİ

Son dönemlerde akıl sağlığı ile ilgili endişelerle gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden, zirvenin açılışının yapıldığı gün diğer liderlerle birlikte paraşüt gösterisini izledi. Biden tören sırasında liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne yürüyerek bir süre boşluğa baktı. Biden'ın garip hareketlerini fark eden ev sahibi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hemen duruma müdahale etti ve diğer liderlerin yanına getirdi.





JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 13, 2024

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YOLU KAYBETTİ, 20 DAKİKA GECİKTİ

Zirvenin yapılacağı alana giderken yanlış bir yola sapan Biden, ev sahibi, İtalya başbakanı Meloni'yi gelmeden 20 dakika önce bekletti. Biden nihayet alana geldiğinde Meloni esprili bir şekilde ABD Başkanı'na tepki gösterdi ve "Bir kadını bu şekilde bekletmemelisin." dedi.



Zirveden kaynaklar Biden'ın sorunlarının bunlarla sınırlı kalmadığını, başkanın G7 zirvesindeki tartışmalar sırasında sürekli odak noktasını kaybettiğini öne sürdü. New York Post gazetesinde yer alan bilgilere göre diplomatik bir kaynak Biden için "Şu ana kadarki en kötü halinde" dedi.

ABD heyetinden olmayan bir diğer diplomat ise İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada 81 yaşındaki Biden'ın ilk gün yaptığı hareketlerin "utanç verici" olduğunu söyledi.



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Biden ayrıca Perşembe akşamı G7 liderleri için düzenlenen akşam yemeğine de katılmadı. Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre iddialara cevap vermek yerine başkanın İtalya'da çok yoğun iki gün geçirdiğini söylemekle yetindi.

Sosyal medyadaki yorumlarda da ABD başkanının ilerleyen yaşı ve akıl sağlığı tartışma konusu oldu. Yorumcular Biden'ın durumunun müttefikleri arasında bile alay konusu olduğunu ve bu durumun ABD için utanç verici olduğunu yazdılar.

Ipsos'un Şubat ayında yaptığı bir ankete göre seçmenlerin %86'sı (Demokratların %73'ü dahil) Biden'ın ikinci dönemi tamamlayamayacak kadar yaşlı olduğuna inanıyor .

