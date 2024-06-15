Rusya ısrarla karşı çıkmıştı... Ukrayna Barış Zirvesi bugün başlıyor, tüm gözler İsviçre'de...

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Aralarında ABD başkan yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu, AB, Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden 100'den fazla lider şimdiye kadarki en iddialı girişimlerden biri için bugün İsviçre'de bir araya gelecek.

KİEV'İN SUNDUĞU 10 MADDELİK PLAN MASAYA YATIRILACAK

İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı 2 gün sürecek ve liderler Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışacak.

Lüks tatil beldesi Bürgenstock'ta gerçekleşecek barış konferansında, Kiev'in savaşı sona erdirmek için önerdiği 10 maddelik planın yanı sıra diğer üç tema tartışılacak: nükleer tehdit, gıda güvenliği ve Ukrayna'daki insani ihtiyaçlar.



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Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Ukrayna'daki savaşa çözüm bulmak Türkiye'nin elinden gelen desteği sunmaya hazır olduğunu belirtecek. Bakan Fidan zirvede Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini, tüm tarafların katıldığı bir zirvenin sonuç doğurma ihtimalinin daha fazla olacağını vurgulayacak.



İsviçreli yetkililer kritik zirve için günler öncesinden hazırlıklara başladı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bölgede asker ve polislerin devriye gezdiği, sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı görülüyor. Dün bir helikopterle Obbuergen'e inen Ukrayna Devlet Başkanı Volodamir Zelenski de yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde oteline götürüldü.



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Bu, Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinden bu yana düzenlediği en büyük toplantı. Ancak önemli aktörlerin toplantıya uzak durması ve Rusya'dan gelen tepkiler nedeni ile kayda değer ilerleme beklenmiyor.

Ukrayna artık mümkün olduğu kadar çok ülkeyi kendi formülünün arkasında toplamak istiyor ve Rusya'ya bu şartları kabul etmesi için 'psikolojik baskı' uygulamaya çalışıyor ancak Batı medyasında yer analizlere göre bu pek olası görünmüyor.

En güçlü müttefiki, ABD Başkanı Joe Biden'ın toplantıya bizzat katılmaması Zelenski için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hindistan, Brezilya ve Çin gibi kritik aktörler de toplantıya ya katılmadı ya da düşük seviyeli temsilciler gönderdi.



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Kritik zirveye Rusya davet edilmedi ancak İsviçreli yetkililer, ileride Moskova'nın da sürdürülebilir barış görüşmelerine katılabileceğini düşünüyor. Rusya ise davet edilmedikleri zirveye şiddetle karşı çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, "İsviçre'deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız." derken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İsviçre'deki bu konferansın hiçbir anlamı olmadığını belirtti ve "Sahip olabileceği tek anlam, parçalanma sürecinde olan bu Rusya karşıtı bloğu korumaya çalışmak." dedi.



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İtalya'da gerçekleştirilen G7 zirvesinde bir araya gelen liderler dondurulmuş haldeki Rus egemen varlıklarının olağanüstü gelirlerinden yararlanarak Kiev'e yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kredi vermeye karar verdi. G7 bildirisinde bu karar Putin'e açık bir mesaj olarak vurgulandı: "Başkan Putin'e açık bir sinyal gönderdik. Rusya'nın askeri sanayi kompleksini silahsızlandırmak ve tasfiye etmek için ortak çabalarımızı arttırıyoruz”

PUTİN'DEN SÜRPRİZ BARIŞ TEKLİFİ

Rusya'nın karar tepkisi sert oldu. 'Bunun adı hırsızlık' diyen putin hareketin cezasız kalmayacağını söyledi ve sürpriz bir hamleye imza attı.Rus lider Ukrayna'nın ateşkes için (Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgeler) Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekilmesi ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi durumunda ateşkese hazır olduklarını belirterek Ukrayna'ya bir barış teklifi sundu. Putin teklifin reddedilmesi durumunda barış şartlarının değişeceğini söyledi.