ABD’de aşılama bugün

İngiltere, Pfizer ve BioNTech şirketinin ürettiği aşıya onay veren ve ülke genelinde aşılama kampanyasını başlatan ilk ülke olmuştu. Söz konusu aşı İngiltere ve ABD’nin yanı sıra Kanada, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da da onaylanmıştı. ABD’de öncelik olarak risk grubundaki insanlara ve sağlık çalışanlarına yapılacak aşının nisan ayı itibariyle nüfusun tamamının erişebileceği bir konuma gelmesi bekleniyor.

EKSİ 70 DERECE ZORLUĞU

ABD Başkanı Donald Trump, aşının kullanımına ilişkin nihai onayın ardından, “FedEX ve UPS ile ortaklık yoluyla aşıyı ülkedeki her eyalete göndermeye başladık. Valiler, aşının eyaletlerinde nereye gideceğine ve ilk kime yapılacağına karar verecek. Yaşlı vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve ilk müdahale ekiplerinin ilk sırada olmasını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Aşının dağıtımı için ilan edilen Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkililerine göre, aşının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi zorunluluğu nedeniyle soğuk depolama imkânına sahip bazı tesisler de kullanıma geçirildi.

EN ÇOK CALIFORNIA’YA

Eyaletlerin nüfus oranı ve vaka sayısına göre taksim edilmesi planlanan aşı dağıtımında, eyaletler içinde en fazla nüfusa ve 1.5 milyona yaklaşan vaka sayısına sahip California’ya 327 bin doz, yine nüfus ve vaka sayısında ikinci büyük eyalet olan Teksas’a 224 bin doz ve salgının ilk dalgasında merkezi konumunda olan New York’a 170 bin doz aşı gönderilecek. New York Valisi Andrew Cuomo, 170 bin dozun sadece 72 bininin New York şehri için kullanılacağını belirterek aşıların en erken hafta sonundan itibaren eyalete ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Aşılar, her birinde 5 bin doz bulunan kuru buz paketleri içinde eyaletlere gönderilecek ve eksi 70 derecedeki özel soğuk depolarda 6 ay kadar muhafaza edilebilecek.

Bu arada Amerikan biyoteknoloji firması Moderna’nın “mRNA-1273” adıyla bilinen aşı adayı da 17 Aralık’ta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından değerlendirmeye alınacak. Firmanın ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü işbirliğiyle geliştirdiği aşı adayının, FDA’nın onayladığı ikinci aşı olması bekleniyor. Resmen izin verilmesi halinde Moderna’nın ürettiği aşılardan eyaletlere 12.5 milyon doz gönderilmesi planlanıyor.

ALMANYA KAPANIYOR

ALMANYA’da korona vakaları ve ölü sayılarında patlama ülkeyi yıldırım hızıyla tam karantinaya götürdü. Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yaptığı korona zirvesinde çarşamba günü itibariyle 10 Ocak’a kadar tam kapanma kararı çıktı. Bu toplantıdan çıkan kararlardan bazıları şöyle: Süpermarketler, sağlık malzemeleri ve günlük ihtiyaç dışındaki tüm işyerlerleri kapanacak. Okullar ve kreşler çarşamba gününden itibaren 10 Ocak tarihine kadar gelecek 3.5 hafta kapalı kalacak. Sadece acil durumlarda kreşlerde çocuk bakımı yapılacak. Meydanlarda, kamu alanında çarşamba gününden itibaren içki yasağı geçerli. İhlali durumunda para cezası öngörülüyor. Yılbaşında havai fişek satışı ve yılbaşı gecesi meydanlarda toplanma yasak olacak. Noel öncesi ve sonrası 10 Ocak tarihine kadar en fazla iki haneden 5 kişi bir araya gelebilecek.