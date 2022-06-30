Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD’de akılalmaz trajedi… Arabada unuttuğu oğlu ölünce kendini vurdu!

#ABD#Arabada Unutulan Çocuk#İntihar
ABD’de akılalmaz trajedi… Arabada unuttuğu oğlu ölünce kendini vurdu

Havaların giderek ısınmasıyla birlikte araba unutulan ve sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybeden çocuk haberleri de giderek arttı. ABD’nin Virginia eyaletinde ise bu sebeple yaşanan çifte trajedi duyanların adeta yüreğini dağladı…

Haberin Devamı

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşanan aile dramı bugün tüm gazete manşetlerinde üst sıralarda yer aldı.

Chesterfield Polis Departmanı’ndan polis yetkilisi Christopher Hensley, basına yaptığı açıklamada dün kimliği açıklanmayan bir adamın çocuğunu üç saat boyunca arabada yalnız başına bıraktığını açıkladı.

Polis, babanın sabah işe gittiğini ve oğlunu bir kreşe bırakmayı unuttuğunu tahmin ediyor. The Weather Channel'a göre, Chesterfield, Virginia'daki sıcaklık o gün 27 dereceye ulaştı.

Gözden Kaçmasın

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu muÇocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?Haberi görüntüle

ABD’de akılalmaz trajedi… Arabada unuttuğu oğlu ölünce kendini vurdu

KREŞE GÖTÜRMEYİ UNUTTU

Hensley'e göre, çocuğunun kreşe gitmediğini öğrendikten sonra baba, yürümeye başlayan 1 buçuk yaşındaki çocuğun hâlâ arabasında olduğunu fark etti.

Haberin Devamı

Görünüşe göre baba, sıcak bir arabada bıraktığı 18 aylık oğlunun öldüğünü anlayınca intihar etti.

Öğle saatlerinde, babanın aile üyeleri, Aldengate Yolu'nun 14100 bloğunda bulunan evinin arkasındaki ormanda kendini öldürmekten bahsettiğini bildirmek için polisleri aradı.

Hensley, "Vardıklarında, aracın kapısı açık ve arabadaki bebek koltuğu boştu” dedi. Araba garaj yolunda duruyordu.

Memurlar daha sonra evin etrafını aradı ve babayı ormanda kendi açtığı kurşun yarası sebebiyle ölmüş halde buldu.

Gözden Kaçmasın

Anahtarı unutulan kilitli araba kapısı, bagajı ve camı nasıl açılır Teknik destek almak mümkün müdürAnahtarı unutulan kilitli araba kapısı, bagajı ve camı nasıl açılır? Teknik destek almak mümkün müdürHaberi görüntüle

Hensley, "Bu, pek çok düzeyde korkunç bir trajedi" dedi.

ABD’de akılalmaz trajedi… Arabada unuttuğu oğlu ölünce kendini vurdu

BU YAZ YEDİNCİ ÖLÜM

Christopher Hensley sözlerine şöyle devam etti “Yüreğimiz ölen bebeğin ve babasının aile ve arkadaşları için atıyor, ancak insanların bu olay sayesinde araçları kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu anlamaları için bu fırsatı kullanacağız.”

No Heat Stroke'a göre 18 aylık erkek çocuk, ABD'de bu yıl, şimdiye kadar, sıcak bir arabada kaldıktan sonra ölen yedinci çocuk.

Bu korkunç trajediden sadece 2 gün önce 3 yaşındaki Kendrick Engram Jr, büyükannesinin onu Georgia'da bir cipin arka koltuğunda unutması yüzünden hayatını kaybetmişti.

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncunun evlât acısı: 27 yaşındaki oğlunun cansız bedeni bulunduÜnlü oyuncunun evlât acısı: 27 yaşındaki oğlunun cansız bedeni bulunduHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Arabada Unutulan Çocuk#İntihar

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly