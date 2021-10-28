Anahtarı unutulan kilitli araba kapısı, bagajı ve camı nasıl açılır? Teknik destek almak mümkün müdür

Kapısı kilitli ve anahtarı unutulmuş arabayı açmak için birçok yöntem vardır. Bu durumu araç sahipleri en az bir kere yaşamış olabilir. Bu durumda bilinmesi gereken bir takım şeyler vardır. Anahtarı unutulmuş araçları arabaya zarar vermeden açmak mümkündür.

Anahtarı Unutulan Kilitli Araba Kapısı, Bagajı ve Camı Nasıl Açılır?

Anahtarı unutulmuş ve kilitli kalınmış arabayı açmak için en çok uygulanan yöntem ayakkabı bağcığı yöntemidir. Ayakkabı bağcığı yöntemi ile birlikte aracınızı çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. İlk olarak bu yöntemin eski model araçlarda daha fazla tuttuğunu bilmeniz gerekiyor. Yeni model araçlarda ayakkabı bağcığı ile açmak bir hayli zor olacaktır. İlk olarak ayakkabı bağcığının ortasına bir düğüm atın. Daha sonra ortasının boş olmasına dikkat edin. Ortasının boş olması çektiğinde aracın kolay bir şekilde açılmasını sağlayacaktır. Bu yöntemi bir kovboy kementi şeklinde düşünebilirsiniz.

Ayakkabı bağcığını dikkatli bir şekilde elinize alınız. Daha sonra aracın kapısının üst kısmından geçirin. Cam lastiğinden dikkatli bir şekilde geçirdikten sonra kilidin mandalına kadar ayakkabı bağcığını indirin. Ayakkabı bağcığına daha önce atmış olduğunuz düğümü bu kilit mandalına getirerek yavaşça mandalı açılacak şekilde getirin. Bu şekilde aracın kilidi açılacak ve aracınıza zarar vermeden kapısını açmış olacaksınız.

Kilidi unutulmuş aracın kapısını açmak için uygulanacak bir diğer yöntem ise tel ile kilit açma yöntemidir. Bu yöntem herhangi bir model fark etmeksizin bütün model araçlarda geçerli olan bir yöntemdir. Bunun için bir tele ihtiyacınız vardır. Sert olan bir telin ucunu kapının içeriden olacak şekilde kıvırın. Daha sonra da telin üst köşesinde hafif bir şekilde aralayın. Üst köşesini hafif şekilde araladıktan sonra kilit açan mandala gelecek şekilde teli mandala oturtun. Yukarı doğru teli kaldırdıktan sonra aracınızın kapısını açmış olacaksınız.

Eğer aracınızın camı hafif bir şekilde açık kaldıysa aracınızın kapısını açmak daha da kolay olacaktır. Bunun için de yine tel yöntemini tercih edebilirsiniz. Bu şekilde teli hafif açık olan bölgeden uzatın daha sonra da yavaş bir şekilde kaldırarak kilit mandalına oturtun. Aracınızın kapısının kilidini unutmuş olsanız dahi bu yöntem ile birlikte aracınızı çok kolay bir şekilde açabileceksiniz. Bu yöntemi yaparken telin ucunu mutlaka kıvırmayı ihmal etmeyin. Kıvırdıktan sonra aracınızın kapı açma mandalına daha da kolay oturacak ve hızlı bir şekilde açacaksınız.

Teknik Destek Almak Mümkün müdür?

Aracınızın kilidini eğer unuttuysanız teknik destek alıp alamayacağınız konusunda pek çok kişi bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu işi yapan profesyonel bir şekilde hizmet veren birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar oto cam kilit üzerine hizmet veren firmalardır. Bu firmaların yapmış olduğu hizmet son derecede temiz ve profesyoneldir. Dolayısıyla aracınızın kilidini unuttuysanız profesyonel bir şekilde hizmet alarak aracınızı çok kolay ve rahat bir şekilde açabilmek mümkündür. Oto cam kilit firmalarının profesyonel olan hizmetleri sayesinde hızlı bir şekilde aracınızın kilidini açabilirsiniz. Özellikle büyük şehirlerde bu hizmeti veren pek çok firma bulunmakta olup teknik destek mümkündür.