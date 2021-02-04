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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

ABD'de 95 yaşında bir adam borç yüzünden cinayet işledi

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ABD'de 95 yaşında bir adam borç yüzünden cinayet işledi
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ABD’de 95 yaşındaki Okie Payn, kendisine borcu olduğunu belirttiği kaldığı yaşam merkezinin çalışanını silahla vurarak öldürdü.

Colorado'nun Lafayette ilçesindeki bir yaşam merkezinde yaşayan Okie Payne, alacağı olduğunu iddia ettiği bir merkez çalışanını silahla vurarak öldürdü. 

Lafayette Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Payne’nin gözaltına alındığını, vurulan çalışanın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam merkezi yetkilileri yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

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