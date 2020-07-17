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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 00:46,Son Güncelleme:

ABD ve İngiltere dışişlerinden '5G' ortaklığına vurgu

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ABD ve İngiltere dışişlerinden '5G' ortaklığına vurgu
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptıkları telefon görüşmesinde, "güvenli 5G çözümleri" konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Raab'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, İngiltere'nin Çin şirketi Huawei’i 5G altyapısından çıkarma kararının ele alındığını vurgulayan Ortagus, "Pompeo ve Raab, daha da güvenli 5G çözümlerinin oluşturulmasını teşvik etmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Oliver, Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) danışmanlığında Huawei’in İngiltere’nin 5G altyapısındaki rolünün incelendiğini, ABD’nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle hükümetin daha önceki değerlendirmesinin değiştiğini söylemişti.

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