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ABD ve Çin arasında üst düzey temas

#Çin Komünist Partisi#Jake Sullivan#ABD
ABD ve Çin arasında üst düzey temas

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İsviçre'nin Zürih kentinde görüşeceği bildirildi.

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Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, Yang'ın, Çin ve ABD liderlerinin 10 Eylül'deki telefon görüşmesinde varılan konsensüse uygun olarak, kararlaştırıldığı şekilde Sullivan ile buluşacağını belirtti.

Hua, görüşmede Çin-ABD ilişkileri ve bağlantılı konuların görüşüleceğini aktardı.

Aynı zamanda Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Yang, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.

Yang ve Sullivian'ın görüşmesinin, ABD ve Çin ilişkilerinin, ticaret sorunları ve Çin'in Tayvan'ın hava savunma sahası olarak belirlediği bölgeye çok sayıda uçakla yaptığı uçuşlar nedeniyle gerginliklerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

TİCARET SORUNLARI VE TAYVAN MESELESİ

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ABD Dış Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, 4 Ekim'de merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) katıldığı toplantıda, Washington ve Pekin arasında, 2020 başında gümrük tarifelerindeki karşılıklı artışların askıya alınması için varılan birinci faz anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Tai, ayrıca ABD'nin birinci faz ticaret anlaşmasında ele alınmayan Çin'in devlet merkezli ve piyasa dışı ticaret uygulamalarına dair endişelerinin devam ettiğini ve bunu müzakerelerde Çinli muhataplarına ileteceklerini ifade etmişti.

Öte yandan Çin'in, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de 16 ve 4 Ekim’de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

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#Çin Komünist Partisi#Jake Sullivan#ABD