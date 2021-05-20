MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasını onayladı
GeriDünya ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasını onayladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 03:07 | Son Güncelleme:

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasını onayladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

6 Ocak Kongre baskınının ardından Temsilciler Meclisine Demokratlar tarafından sunulan ve baskının soruşturulması için komisyon kurulmasını ön gören tasarı, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 175 "hayır" oyuna karşı 252 "evet" oyu ile kabul edildi. Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy başta olmak üzere Cumhuriyetçi birçok ismin itiraz ettiği tasarı için 35 Cumhuriyetçi vekil de "evet" oyu kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi