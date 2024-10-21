ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da! NATO'dan kritik mesaj

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ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de.

Austin, sosyal medya hesabından, Kiev Tren İstasyonu'nda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında ABD Dışişleri Bakanı olarak 4'üncü kez Kiev'i ziyaret ettiğini belirten Austin, "(Bu ziyaretim) ABD'nin uluslararası toplumla birlikte Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin'in Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna hükümetinden yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan, ABD'nin Ukrayna'ya savaş alanındaki Rus saldırganlığına karşı kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu güvenlik yardımını sağlama taahhüdünün altını çizecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Austin'in ziyaretinin sonunda konuşma yapacağı ve "Ukrayna Savaşı'nın, neden ABD'nin güvenliği için önemli olduğu"nu izah edeceği belirtildi.

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Austin'in, Nisan 2022'den bu yana Ukrayna'ya yardım için yaklaşık 50 ülkenin yer aldığı "Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG)" adında koalisyon oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "UDCG ulusları, Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı sağladı ve Ukrayna'nın geleceğe yönelik Rus saldırganlığını caydırmasını sağlayacak gücü ve sanayi üssünü inşa etmenin yolunu açmaya yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.



NATO'DAN KRİTİK MESAJ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, G7 Savunma Bakanları dolayısıyla gittiği İtalya'da kamu yayıncısı RAI 3 kanalına açıklamada bulundu.



Rutte, bazı müttefik ülkeler arasında Ukrayna'ya destek için gönderilen silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılması ile ilgili tartışma konusunda, "Kiev'in güçlü bir konumda müzakere masasına gelmesini sağlamak için yardıma ihtiyacımız var. NATO açısından kısıtlama getirmemek daha iyi olur ancak sınırlama koyup koymamak müttefiklerin sorumluluğundadır. Bu, NATO'ya bağlı değil, bence kısıtlamalardan kaçınmak daha iyi olur" dedi.