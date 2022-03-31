ABD, Rusya’yı suçladı: Küresel gıda krizi çıkarıyorsunuz

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, “Bu küresel gıda krizini Vladimir Putin yarattı. Ve bunu durdurabilecek kişi de kendisidir. Beş hafta önce tahıl ihracatıyla dünyayı besleyen Mariupol sakinleri bugün Başkan Putin’in savaşı yüzünden ölüyor” diye konuştu. Dünyanın buğday ihracatının yüzde 30’unun, mısır ihracatının yüzde 20’sinin ve ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 75’inin Karadeniz bölgesinden geldiğini söyleyen Sherman, Putin’in savaşının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Rusya’nın Karadeniz’de ürün taşıyan en az 3 sivil gemiyi bombaladığını belirten Sherman, “Rus donanması, Ukrayna limanlarına erişimi engelleyerek tahıl ihracatını kesiyor. Dünya pazarı için gıda taşıyan yaklaşık 94 geminin Akdeniz’e ulaşmasını engelliyorlar” diye konuştu.

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ÇİN’DEN RUSYA’YA DESTEK

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “küresel gıda pazarındaki çalkantının Batı’nın Rusya’ya yönelik dizginsiz yaptırımlardan kaynakladığı” sözleriyle yanıt verdi. Rusya’yı destekleyen açıklamalar yapan Çin’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing ise küresel enerji, gıda ekonomi, ticaret ve finansal piyasalardaki dalgalanmadan (Batı’nın) “gelişigüzel yaptırımlarını” sorumlu tuttu.