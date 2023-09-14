ABD resmen çaresiz kaldı... İngiliz uzman adını koydu: Küresel felaket bizi bekliyor

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş, Moskova'nın planladığı gibi gitmiyor.

18 ayı geride bırakan savaşta roller değişmiş gibi görünüyor. Bir süredir Ukrayna taarruzuna karşı savunma pozisyonunda olan Rusya gözünü Kuzey Kore'ye çevirmiş durumda.

Moskova'nın savaşı sürdürebilmek için Kuzey Kore'den silah ve cephane satın almak istediği iddiasının gölgesinde gerçekleşen Putin - Kim zirvesi sona erdi.

ABD haftalardır Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki savaşı için Rusya'ya silah sağlamaması konusunda uyarıyordu.

Ancak görünen o ki Washington başarısız oldu. Uzmanlar, özellikle liderlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için adımlar attığı bir dönemde, Washington'un Moskova ile Pyongyang arasındaki işbirliğini durdurmak için yapabileceği çok az şey olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stimson Center'ın kıdemli uzmanlarından Jenny Town, 'ABD'nin şu anda Kuzey Kore üzerinde herhangi bir nüfuzu yok' diyerek ABD'nin adeta çaresiz kaldığını belirtti.

Oxford Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında çalışmalar yürüten Dr Edward Howell ise dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İngiliz uzman Daily Mail için kaleme aldığı yazısında 'Hem Putin hem de Kim Jong Un istediklerini alırsa felaket bizi bekliyor' dedi.

'Uluslararası ilişkilerin iki 'kötü çocuğu' artık Soğuk Savaş dönemindeki seleflerinin olduğundan daha yakın müttefikler gibi görünüyor' yorumunda bulunan Howell, BM'nin tarihinde ilk defa bu kadar güçsüz bir konumda olduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın BM'deki veto yetkisine dikkat çeken İngiliz uzman bu birlikteliğin uluslararası sistemi tıkayabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

PUTİN KİM'İN DAVETİNİ KABUL ETTİ

Öte yandan Putin, iki liderin dört yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze yaptıkları zirvenin ardından Kim Jong Un'un Kuzey Kore'yi ziyaret etme davetini kabul etti.

Haberin Devamı

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA 'Putin daveti memnuniyetle kabul etti ve Rusya-Kuzey Kore dostluğunun tarihini ve geleneğini her zaman ileriye taşıma iradesini yeniden teyit etti' dedi.

İKİ LİDERE KİMLER EŞLİK ETTİ?

Rusya devlet medyasında yer alan haberlere göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu Putin ile Kim arasındaki zirveye katıldı.

Kim'e Rusya ziyaretinde Kore Halk Ordusu Mareşali Pak Jong Chon ve Mühimmat Endüstrisi Departmanı Direktörü Jo Chun Ryong'un da aralarında bulunduğu üst düzey Kuzey Koreli askeri yetkililer eşlik etti.

RUS HEYET KUZEY KORE'YE GİTMİŞTİ

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 'Zafer Günü' vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz'da Kuzey Kore'ye gitmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Şoygu’nun milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler ve bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu ve fikir birliğine vardığı ifade edilmişti.