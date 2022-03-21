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ABD resmen açıkladı: Myanmar ordusu 'soykırım suçu' işledi!

#ABD#Myanmar#Arakan
ABD resmen açıkladı: Myanmar ordusu soykırım suçu işledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı "soykırım suçu" işlediğini resmen duyurdu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun 2016 ve 2017 yıllarında Rohingya'ya yönelik saldırılarının soykırım olduğunu resmen açıkladı.

ORDU MÜSLÜMAN AZINLIĞI YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Blinken, Myanmar ordusunun Rohingya'daki eylemlerini "insanlığa karşı işlenmiş suçlar" ve "soykırım suçu" olarak nitelendirdi.

ABD'deki Holokost Anıt Müzesi'nde konuşan bakan, kanıtların toplu vahşetin ardındaki açık niyeti ortaya koyduğuna dikkat çekerek, 'Ordu Müslüman azınlığı yok etmeye çalıştı' dedi.

BİNLERCE KİŞİ KATLEDİLDİ,  900 BİN KİŞİ KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Myanmar ordusu 2012 yılında çıkan çatışmaların ardından yıllar boyu düzenlediği eş zamanlı saldırılarla Müslümanları hedef aldı.

Dünyanın şimdiye kadar sessiz kaldığı saldırılarda binlerce Müslüman katledildi. Bölgedeki hak ihlalleri hakkında uzun süredir inceleme yapan Birleşmiş Milletler, 2017 yılından beri 900 bini aşkın kişinin bölgedeki zulüm yüzünden evlerinden ayrıldığını açıkladı.

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#ABD#Myanmar#Arakan

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