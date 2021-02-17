ABD nasıl çark etti

ABD’nin, terör örgütü PKK’nın Irak’ın Gara bölgesinde elinde rehin tuttuğu 13 vatandaşı katletmesinden sonra, önce “doğruysa” ifadesinin yer aldığı açıklaması, ardından bakan düzeyinde taziyelerini bildirip, olayın sorumluluğunun PKK’da olduğunu vurgulamasının perde arkasında, hem Ankara’nın gösterdiği sert tepkiler, hem de ABD Büyükelçisi David Satterfield’e gösterilen adli tıp raporları ile fotoğraflar bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” açıklamasında yer alan “doğruysa” ifadesine Türkiye başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere en üst düzeyde sert tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU DA KONUŞTU

Ankara bununla da yetinmedi, sert tepkinin kayıt altına alınması için ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, Washington yönetimine diplomatik yoldan da gereken yanıt verildi. Edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı Amerika Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Levent Gümrükçü, Satterfield’a ABD Dışişleri Sözcüsü’nün yaptığı açıklamanın son derece talihsiz, NATO müttefikliğine gölge düşürecek bir tutum olduğunu vurguladı. Satterfield bakanlığa gelişinde tesadüf eseri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de karşılaştı. Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi ile ayak üstü süren kısa sohbette, Türkiye’den en üst seviyede yapılan açıklamaların sorgulanır nitelikte değerlendirilmesinin iki ülke ilişkilerini zedeleyici bir tutum olduğu mesajını verdi.

ADLİ TIP RAPORLARI

Çavuşoğlu, daha sonra telefonda görüştüğü ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a da benzer ifadelerle tepki gösterdi. Blinken bunun üzerine telefonda taziyelerini bildirip, olaydan PKK’nın sorumlu olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı’nın, kendi bakanlık sözcüsünün açıklamasıyla 180 derece ters düşen tutumu sonrası ABD Büyükelçisi Satterfield de taziye için Milli Savunma Bakanlığı’na gitti. Satterfield’a burada şehit edilen 13 vatandaşla ilgili adli tıp raporları ile fotoğraflar gösterildi. Satterfield’in de adli tıp raporları ve fotoğrafları gördükten sonra Washington’a olayın PKK tarafından yapıldığına dair kapsamlı bir rapor geçtiği değerlendiriliyor.

PKK İFADESİ İKİNCİ AÇIKLAMADA DEĞİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde terör örgütü PKK’nın düzenlediği saldırı da ele alındı. Gara saldırısıyla ilgili daha önce “PKK’nın elinde öldükleri haberleri doğruysa” diye bir ifade kullanan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken-Çavuşoğlu görüşmesi sonrasında da bir açıklama yaptı. Price, bu ikinci açıklamada “İki taraf Suriye’deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini artırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak’ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK’nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi” dedi. Bu ifadeyle Joe Biden yönetimi, Gara saldırısıyla ilgili ilk tuhaf açıklamadan çark etmiş oldu.