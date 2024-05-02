ABD kampüslerinde Gazze tansiyonu yükseldi... Columbia’da baskın UCLA’da arbede

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ABD’de günlerdir devam eden Filistin yanlısı öğrenci eylemlerinin en görünür olanına ev sahipliği yapan Columbia Üniversitesi’ne New York polisi önceki gece baskın düzenledi. Üniversitenin ana binası Hamilton Hall’u işgal eden Filistin yanlısı öğrencileri çıkarmak için operasyon yapan yüzlerce polis, onlarca öğrenciyi gözaltına aldı.

300 KİŞİ TUTUKLANDI

CNN muhabiri Miguel Marquez, baskın sırasında yaşananları canlı yayında aktarırken, daha önce hiç bu kadar polisin tek bir binaya girdiğini görmediğini söyledi. New York Polis Teşkilatı NYPD’den yapılan açıklamada kampusta hiçbir göstericinin kalmadığı, çadırların dağıtıldığı ve operasyonun üniversite yönetiminden gelen talebin üzerine düzenlendiği belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams önceki akşamki baskınlarda Columbia Üniversitesi ve City College’da yaklaşık 300 kişinin tutuklandığını söyledi. Adams, “Kimin gerçekten öğrenci olduğu ile kimin orada olmaması gerektiğini ayırt etmek için tutuklamaları inceliyoruz” dedi.

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REKTÖRDEN POLİSE ÇAĞRI

Üniversitenin rektörü Minouche Shafik, polisin binaya girmesinin ardından yayınladığı mektupta, polise, düzeni yeniden sağlaması için 17 Mayıs’a kadar kampusta konuşlanmaları çağrısında bulundu. Göstericiler üniversite yönetiminden İsrail’e destek veren şirketlerin üniversiteye sağladığı finansmanın iptal edilmesi, üniversitenin aldığı desteklerde şeffaflığın arttırılması ve eylemler nedeniyle ceza alan öğrenci ve öğretim üyelerine af çıkarılması şeklinde üç talepte bulunmuştu. Rektör Shafik, İsrail’den gelen maddi destekten vazgeçmeyeceklerini açıklamış, bunun yerine Gazze’de sağlık ve eğitime yatırım yapmayı teklif etmişti. ABD’deki üniversite öğrencilerinin başlattığı tepki, Avustralya’dan, Fransa’ya birçok ülkeye yayılmış durumda. Binlerce öğrenci, Filistin’le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler düzenliyor.

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TRUMP VE BIDEN AYNI NOKTADA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Başkan Joe Biden’ın öğrencilerin akademik bir binayı işgal etmesinin kesinlikle yanlış bir yaklaşım olduğuna ve barışçı bir protesto örneği olmadığına inandığını söyledi. Eski Başkan Donald Trump da Fox haber kanalında Sean Hannity’nin programına katılarak baskını gerçekleştiren polis memurlarını övdü.

İSRAİL YANLILARI EYLEMCİLERE SALDIRDI

Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde (UCLA) Filistin yanlısı protestocular ile üniversite kampusuna dışarıdan giren ve İsrail yanlısı olduğu anlaşılan karşı göstericiler arasında çatışma çıktı. TV görüntülerinde karşıt görüşlü protestocuların birbirlerine sopalarla vurduğu, metal bariyerleri parçaladığı ve havai fişek attığı görüldü. Wisconsin Üniversitesi’nde de polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.