ABD istihbaratı: Putin uzun savaşa hazır

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Amerikan istihbarat servislerinin yöneticileri salı günü Senato’da ABD’ye karşı olası tehditlere ilişkin bir bilgilendirme oturumuna katıldı. Oturumda konuşan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da alacağı olası bir yenilgiyi rejimine varoluşsal bir tehdit olarak görebileceğini, böyle bir durumda nükleer silah kullanabileceğini söyledi.



HEDEF MOLDOVA



Haines, Donbas ele geçirilse bile Moskova yönetiminin savaşı bitirmeyeceğini ve Kiev’deki başarısızlığın ardından Donbas’a odaklanmanın “geçici bir değişim” olduğu değerlendirmesini yaptı. “Putin’in Ukrayna’da uzun bir savaşa hazırlandığı ve bu savaşta Donbas’ın ötesine geçen hedeflere ulaşma niyetinde olduğunu değerlendiriyoruz” diyen Haines, Putin’in Kırım ile Donbas bölgesi arasında bir kara köprüsü oluşturmak ve bu bağlantıyı batıda kalan Moldova’nın Rus ayrılıkçısı Transdinyester bölgesine de uzatmak istediği yönünde bulgular olduğunu belirtti. Haines bu doğrultuda Rusya’da seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilmesinin de olasılık dahilinde olduğunu söyledi.

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NÜKLEER İHTİMALİ

Haines, Putin’in nükleer silahlara başvurması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, Rus liderin varoluşsal bir tehdit görmediği sürece nükleer silah kullanmayacağını ifade etti. Ancak Ukrayna’daki olası bir yenilginin Moskova’da bu yönde bir tehdit olarak görülebileceğini belirten Haines, Rusya’nın Batılı ülkeleri Ukrayna’ya destek vermekten caydırmak amacıyla nükleer tehditleri sürdürmesini beklediklerini söyledi.

RUSYA’DAN HERSON’U İLHAK PLANI

Moskova yönetiminin, Ukrayna işgalinde Rus güçlerinin kontrolüne giren ilk bölgelerden olan güneydeki Herson’da ilhak planı olduğu belirtildi. Herson’daki bölgesel askeri ve sivil yönetim başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Rusya merkezli TASS haber ajansına verdiği demeçte, bölgedeki yetkililerin Moskova’dan “Herson’u Rusya Federasyonu’nun bileşeni haline getirmesi çağrısı” yapacaklarını söyledi.

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Stremousov, Herson’un Ukrayna’dan ayrılması için bir oylama düzenlemek yerine Herson bölgesel yönetiminin Rusya’ya bağlanma talebi üzerine bir kararname düzenleneceğini belirtti. Rusya’nın seçilmiş belediye başkanını görevden alarak Rus yanlısı bir yönetimi iş başına getirdiği Herson’da ayrılık referandumu düzenleyebileceği düşünülüyordu. Bölgede Ukrayna para birimi yerine rubleyi dolaşıma sokmaya çalışan, internet altyapısını değiştiren Rusya yanlısı yöneticiler, halka bu yıl Rusya pasaportu dağıtmaya başlayacaklarını duyurdu.