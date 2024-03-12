İsrail'de deprem etkisi yarattı... ABD istihbaratının 'Netanyahu' raporu ortaya çıktı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için 2024 zorlu bir başlangıçtı.

1 Ocak Pazartesi günü İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu hükümetinin 2023 yılında çıkardığı, yüksek mahkemenin bazı yetkilerini kısıtlayan ve ülke çapında yaygın protestolara yol açan tartışmalı yasayı bozdu.

Hamas'ın İsrail tarihindeki en büyük saldırıya imza atması ve sonrasında IDF'nin sivil ayrımı yapmadan Gazze'yi vurması ile uluslararası arenadaki desteğini kaybeden Netanyahu'ya son darbe ABD'den geldi.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayınlanan ABD istihbarat raporunda, Binyamin Netanyahu'nun başbakan olarak hayatta kalmasının ve koalisyonunun istikrarının Gazze'deki savaş nedeniyle tehlikede olduğu belirtildi.

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'HALKIN NETANYAHU'TA GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİ'

İsrail'de adeta deprem etkisi yaratan raporda şu ifadelere yer verildi;

'Halkın Netanyahu'nun yönetme yeteneğine olan güvensizliği, savaş öncesine göre daha da derinleşti ve genişledi; istifasını ve yeni seçim yapılmasını talep eden büyük protestolara tanık oluyoruz.'

Netanyahu, siyaset hayatında neredeyse kazandığı seçim sayısı kadar lakap kazandı. Bunlardan bir tanesi de yenilginin kaçınılmaz olduğu düşünülen anlarda dahi zafer kazanma yeteneği sayesinde ona layık görülen 'sihirbaz' yakıştırmasıydı. Netanyahu'nun bir başka lakabı ise 'Bay Güvenlik'. Ancak görünen o ki Netanyahu bu lakabını Hamas saldırısını önleyemeyerek kaybetti.

'DAHA ILIMLI BİR HÜKÜMET OLASI BİR SENARYO'

Aynı raporda İsrail'de bir hükümet değişikliğinin beklendiğinin altı çizildi ve 'Farklı ve daha ılımlı bir hükümet olası bir senaryodur' denildi.

Raporda Gazze'deki insani durum nedeniyle İsrail'in artan uluslararası baskıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca İsrail ve İran'ın, iki ülke arasında tam bir çatışmaya dönüşmesini önleyecek şekilde birbirlerine karşı eylemlerini ayarlamaya çalıştıklarının altı çizildi.

Raporda 'İran yönetiminin 7 Ekim saldırısının planlanmasında yer almadığını ve saldırıyla ilgili önceden bilgisinin bulunmadığını değerlendiriyoruz' denildi.

Raporda, İsrail'in uzun yıllar boyunca Hamas'ın silahlı direnişiyle karşılaşacağı, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin, Hamas'ın faaliyet gösterdiği ve İsrail askerlerine zarar vermeye çalıştığı Hamas tünellerini yok etmeye çalışmaya devam edeceği belirtildi.