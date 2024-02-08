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ABD, İsrail’in Refah operasyonunu "ciddi bir planlama yapılmadan" desteklemeyecek

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#Vedant Patel#ABD#İsrail
ABD, İsrail’in Refah operasyonunu ciddi bir planlama yapılmadan desteklemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 22:19

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin yerinden edilmiş bir milyondan fazla sivil için "ciddi bir planlama yapılmadan" Refah'a yapılacak bir İsrail operasyonunu desteklemeyeceğini açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah’a yönelik planladığı askeri operasyona yönelik açıklamalarda bulundu. Patel, ABD'nin yerinden edilmiş bir milyondan fazla sivil için "ciddi bir planlama yapılmadan" Refah'a yapılacak bir İsrail askeri operasyonunu desteklemeyeceğini söyledi.

Patel, "1 milyon insanın barındığı bir bölgede plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" ifadelerini kullanarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'de yaptığı son ziyarette İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bunu açıkça ifade ettiğini söyledi.

Refah'taki 1 milyondan fazla insanın Gazze'nin kuzeyine dönemeyecekleri ve güneyde devam eden askeri harekât göz önüne alındığında nereye gidebilecekleri sorusuna Patel, "Bunlar İsraillilerin yanıtlaması gerektiğine inandığımız meşru sorulardır" dedi.

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Patel, Refah'ta böyle bir operasyon için ciddi bir planlama yapıldığına dair henüz bir kanıt görmediklerini de açıkladı. Öte yandan Netanyahu dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusuna Han Yunus'tan sonra Refah'a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini açıklamıştı.

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#Vedant Patel#ABD#İsrail

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