Hamas tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını istiyor

Hamas'tan üst düzey bir yetkili olan Gazi Hamad, Hamas'ın İsrail hapishanelerinden mümkün olduğu kadar çok Filistinlinin serbest bırakılmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.





Hamad, 'Netanyahu, koalisyon hükümetini korumak için herkesi zafer kazandığına veya kazanacağına inandırmaya çalışıyor' dedi.





Hamas'ın yanıt vermesinin biraz zaman aldığını, kabul eden Hamas 'Anlaşmadaki birçok konunun belirsiz ve muğlak olduğunu' da sözlerine ekledi.





Hamad'ın sözleri, Hamas'ın Mısır ve Katar tarafından hazırlanan ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlamayı amaçlayan ateşkes teklifine yanıt verdiğini duyurmasının ardından geldi.