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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Hamas'tan üst düzey bir yetkili olan Gazi Hamad, Hamas'ın İsrail hapishanelerinden mümkün olduğu kadar çok Filistinlinin serbest bırakılmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.
Hamad, 'Netanyahu, koalisyon hükümetini korumak için herkesi zafer kazandığına veya kazanacağına inandırmaya çalışıyor' dedi.
Hamas'ın yanıt vermesinin biraz zaman aldığını, kabul eden Hamas 'Anlaşmadaki birçok konunun belirsiz ve muğlak olduğunu' da sözlerine ekledi.
Hamad'ın sözleri, Hamas'ın Mısır ve Katar tarafından hazırlanan ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlamayı amaçlayan ateşkes teklifine yanıt verdiğini duyurmasının ardından geldi.
Suudi dışişleri bakanlığı, Riyah'ın ABD'ye, Doğu Kudüs ile 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti tanınmadığı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısına son verilmediği sürece İsrail ile diplomatik ilişkilerin olmayacağını ABD'ye kesin olarak söylediğini bildirdi.
ABD ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki iki gemiye altı balistik füze ateşlediğini, bir gemide hafif hasar bildirildiğini ancak yaralanma olmadığını bildirdi.
ABD Temsilciler Meclisi Salı günü Cumhuriyetçilerin öncülüğünde İsrail'e 17,6 milyar dolar sağlayacak yasa tasarısını reddetti; Demokratlar bunun yerine Ukrayna'ya yardım, uluslararası insani yardım ve sınır güvenliği için yeni para da sağlayacak daha geniş bir tedbirin oylanmasını istediklerini söylediler.
Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Humus bölgesine düzenlediği saldırı sırasında çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.
SANA'ya konuşan askeri kaynak, Suriye hava savunmasının İsrail füzelerinden bazılarını düşürdüğünü iddia etti.
SANA, kayıpların yanı sıra hem kamu hem de özel mülkte hasarın meydana geldiğini belirtti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus'taki saldırıda biri kadın ve biri çocuk üç kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
Suriye muhalefetine bağlı merkez, saldırıda 7 kişinin daha yaralandığını, saldırının Suriye ordusunun ve Hizbullah'ın konuşlandığı bölgeleri hedef aldığını duyurdu.
Hükümet yanlısı Şam FM radyo istasyonu, vurulan bölgelerin varlıklı el-Malaab mahallesi ve Hamra Caddesi'ni de içerdiğini söyledi. İsrail'in El Waer'deki tarım arazilerini vurarak yangınlara yol açtığı ancak orada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
İran'ın bölgedeki vekil milislere verdiği destek sorulduğunda İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, NBC Nightly News'e şunları söyledi;
'Filistin örneğinde silah gönderiyoruz, onları eğitiyoruz ve güçlendiriyoruz. Ancak bölgenin diğer kısımlarıyla, bölgedeki direniş unsurlarıyla bir miktar koordinasyonumuz, iş birliğimiz, istişarelerimiz ve belki bir miktar finansmanımız da var.'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes çabaları kapsamında İsrail'e geldi. ABD basını Blinken'ın görüşmelerindeki ana konunun esir takası ve ateşkes olduğunu duyurdu.