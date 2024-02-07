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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ortadoğu’da tansiyon zirvede: İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! İlk görüntüler geldi

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#İsrail#Gazze#Suriye
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ortadoğu’da tansiyon zirvede: İsrailden Suriyeye hava saldırısı İlk görüntüler geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 08:20

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD Dışişleri bakanı Blinken, önerilen rehine anlaşmasına ilişkin görüşmeler için İsrail'e geldi. Suriye'den ise Ortadoğu'daki tansiyonu zirveye çıkaran bir haber geldi. Suriye devlet medyası İsrail'in Humus'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bölgeden ilk görüntüler geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hamas tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını istiyor

Hamas'tan üst düzey bir yetkili olan Gazi Hamad, Hamas'ın İsrail hapishanelerinden mümkün olduğu kadar çok Filistinlinin serbest bırakılmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.


Hamad, 'Netanyahu, koalisyon hükümetini korumak için herkesi zafer kazandığına veya kazanacağına inandırmaya çalışıyor' dedi.


Hamas'ın yanıt vermesinin biraz zaman aldığını, kabul eden Hamas 'Anlaşmadaki birçok konunun belirsiz ve muğlak olduğunu' da sözlerine ekledi.


Hamad'ın sözleri, Hamas'ın Mısır ve Katar tarafından hazırlanan ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlamayı amaçlayan ateşkes teklifine yanıt verdiğini duyurmasının ardından geldi.

Suudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devleti olmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmasını reddediyor

Suudi dışişleri bakanlığı, Riyah'ın ABD'ye, Doğu Kudüs ile 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti tanınmadığı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısına son verilmediği sürece İsrail ile diplomatik ilişkilerin olmayacağını ABD'ye kesin olarak söylediğini bildirdi.

ABD ordusu, Husilerin iki gemiye füze ateşlediğini, gemilerden birinde hafif hasar oluştuğunu söyledi

ABD ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki iki gemiye altı balistik füze ateşlediğini, bir gemide hafif hasar bildirildiğini ancak yaralanma olmadığını bildirdi.

ABD'den İsrail yardımına ret

ABD Temsilciler Meclisi Salı günü Cumhuriyetçilerin öncülüğünde İsrail'e 17,6 milyar dolar sağlayacak yasa tasarısını reddetti; Demokratlar bunun yerine Ukrayna'ya yardım, uluslararası insani yardım ve sınır güvenliği için yeni para da sağlayacak daha geniş bir tedbirin oylanmasını istediklerini söylediler.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
İsrailden Suriyeye hava saldırısı

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Humus bölgesine düzenlediği saldırı sırasında çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.


SANA'ya konuşan askeri kaynak, Suriye hava savunmasının İsrail füzelerinden bazılarını düşürdüğünü iddia etti.


SANA, kayıpların yanı sıra hem kamu hem de özel mülkte hasarın meydana geldiğini belirtti.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus'taki saldırıda biri kadın ve biri çocuk üç kişinin öldürüldüğünü bildirdi.


Suriye muhalefetine bağlı merkez, saldırıda 7 kişinin daha yaralandığını, saldırının Suriye ordusunun ve Hizbullah'ın konuşlandığı bölgeleri hedef aldığını duyurdu.


Hükümet yanlısı Şam FM radyo istasyonu, vurulan bölgelerin varlıklı el-Malaab mahallesi ve Hamra Caddesi'ni de içerdiğini söyledi. İsrail'in El Waer'deki tarım arazilerini vurarak yangınlara yol açtığı ancak orada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İran'ın BM elçisi, Tahran'ın Filistinli gruplara silahlandırdığını, eğittiğini ve 'güçlendirdiğini' söyledi

İran'ın bölgedeki vekil milislere verdiği destek sorulduğunda İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, NBC Nightly News'e şunları söyledi;


'Filistin örneğinde silah gönderiyoruz, onları eğitiyoruz ve güçlendiriyoruz. Ancak bölgenin diğer kısımlarıyla, bölgedeki direniş unsurlarıyla bir miktar koordinasyonumuz, iş birliğimiz, istişarelerimiz ve belki bir miktar finansmanımız da var.'

Blinken, önerilen rehine anlaşmasına ilişkin görüşmeler için İsrail'e geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes çabaları kapsamında İsrail'e geldi. ABD basını Blinken'ın görüşmelerindeki ana konunun esir takası ve ateşkes olduğunu duyurdu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHamas tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını istiyor
timelineSuudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devleti olmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmasını reddediyor
timelineABD ordusu, Husilerin iki gemiye füze ateşlediğini, gemilerden birinde hafif hasar oluştuğunu söyledi
timelineABD'den İsrail yardımına ret
timelineİsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
timelineİran'ın BM elçisi, Tahran'ın Filistinli gruplara silahlandırdığını, eğittiğini ve 'güçlendirdiğini' söyledi
timelineBlinken, önerilen rehine anlaşmasına ilişkin görüşmeler için İsrail'e geldi
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#İsrail#Gazze#Suriye

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