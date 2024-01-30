ABD intikam için hazırlıklara başladı! İşte misilleme için masadaki seçenekler...

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ABD’nin Ürdün’de bulunan Tower 22 üssüne düzenlenen ve 3 askerin ölümüne neden olan dron saldırısı, Kore Savaşı'ndan bu yana ABD kara kuvvetlerine yapılan en ölümcül hava saldırısıydı.



Joe Biden ülkede soğuk duş etkisi yaratan saldırıyı 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi ve güçlü bir tepki sözü verdi ancak bu onu Cumhuriyetçi isimlerin sert eleştirilerinden kurtaramadı. Eski Başkan Donald Trump dünyanın 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğunu öne sürerken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Biden’a “İran’ı vurma” çağrısında bulundu.

