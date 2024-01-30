ABD intikam için hazırlıklara başladı! İşte misilleme için masadaki seçenekler...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 10:56
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Beyaz Saray, 3 ABD askerinin ölümüne yol açan Tower 22 saldırısı sonrası intikam hazırlıklarına başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın dün gece özel güvenlik ekibiyle 2 ayrı toplantı düzenlerken dünya basını misilleme için masadaki seçenekleri sıraladı.
ABD’nin Ürdün’de bulunan Tower 22 üssüne düzenlenen ve 3 askerin ölümüne neden olan dron saldırısı, Kore Savaşı'ndan bu yana ABD kara kuvvetlerine yapılan en ölümcül hava saldırısıydı.ABD İNTİKAM HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Joe Biden ülkede soğuk duş etkisi yaratan saldırıyı 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi ve güçlü bir tepki sözü verdi ancak bu onu Cumhuriyetçi isimlerin sert eleştirilerinden kurtaramadı. Eski Başkan Donald Trump dünyanın 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğunu öne sürerken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Biden’a “İran’ı vurma” çağrısında bulundu.
Bugün ABD basınında yer alan bilgilere göre, Beyaz Saray 3 askerinin ölümüne neden olan saldırı
sonrası intikam hazırlıklarına başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın dün gece özel güvenlik ekibiyle 2 ayrı toplantı düzenlediği öğrenildi.
Peki bölgedeki hassas durum göz önüne alındığında ABD'nin misillemesi tam olarak ne olacak? Dünya gazeteleri bugün bu sorunun cevabını aradı...SAVAŞ DOĞRUDAN İRAN'A MI TAŞINIYOR? IRGC TESİSLERİ HEDEF ALINABİLİR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Washington'ın tepkisinin aşamalı olarak gelebileceğini vurgularken İngiliz Telegraph gazetesi Biden'ın 'tehdide doğrudan cevap vermesi'
konusunda büyük bir baskı altında olduğunu belirtti ve "ölümcül saldırı ABD'ye savaşı doğrudan İran'a taşımaktan başka seçenek bırakmayabilir"
ifadelerini kullandı.
Gazeteye göre ABD bundan sonraki süreçte Irak'taki İran destekli silahlı gruplara yönelik hava saldırılarını artırabilir. Masadaki bir başka seçenek ise daha sert bir karşılık vererek hem Irak hem de Suriye'de eş zamanlı saldırılar düzenlemek.
Telegraph'a göre ABD bu saldırılarda İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun tesislerini hedef alabilir.KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI ANCAK İRAN'A DOĞRUDAN SALDIRI OLASI DEĞİL
Misilleme için en ciddi seçenek ABD'nin doğrudan İran'a saldırması olabilir ancak askeri analistler bunu pek olası görmüyor.
ABD'li yayın organı CNN, Biden yönetiminin saldırıya 'bölgesel bir savaşı tetiklemeden' cevap vermenin yollarını aradığını yazdı. CNN'e göre Ürdün'deki saldırı ile kırmızı çizgi aşıldı ancak ABD'nin İran'a doğrudan saldırması çok olası görülmüyor.
CNN de Biden yönetiminin Irak ve Suriye'deki militan grupları hedef alabileceğini yazdı.
EKONOMİK BASKI: MEVCUT YAPTIRIMLAR ARTIRILABİLİR
Wall Street Journal gazetesi ise masadaki bir diğer seçeneğin Tahran'ın hırpalanmış ekonomisi üzerindeki mali baskıyı artırmak olabileceğini yazdı.
ABD'li uzmanlar İran'a yönelik mevcut yaptırımların artırılabileceğini ve bu konuda Batılı müttefiklerden destek istenebileceğini düşünüyor.