ABD ile yeni sayfa mı açılıyor? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İlişkilerimizi güçlendirebiliriz

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Türkiye'nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesi, ardından ABD’nin Türkiye’ye tedarik edilecek F-16 adımı atması sonrası kamuoyunda iki ülke ilişkilerde normalleşme izlenimi oluştu. ‘ABD ile ilişkilerde sayfası mı açılıyor’ sorusu gündeme gelirken, Ankara’da ihtiyatlı bir iyimserlik hakim.



ABD’ye müttefiklik hatırlatması yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “İsveç üyeliği ve F-16’nın tamamlanmış olmasının iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde birbirlerini daha iyi anladığı için yeni bir fırsat penceresi sunmasını bekliyoruz” dedi. Keçeli ayrıca, Ankara’nın Washington’dan beklentilerini de sıralarken, ”ABD’nin PKK’nın Suriye’deki uzantılarıyla ilişkilerini tamamen sonlandırmasını istiyoruz. Diğer bir konu ise ABD’nin FETÖ ile beklentilerimizi ciddiye alıp bu konuda adım atması” dedi.



İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİREBİLİRİZ



Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keçeli, özetle şunları söyledi:



“Bizim ABD’den beklentimiz açık. Bir ülkeyle müttefik olduğunuzu söyleyip o ülkenin güvenliğini tehdit eden, başkentini bombalatmaya çalışan, askerlerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek veremezsiniz. Biz bunları ve gündemimizdeki diğer konuları ABD ile konuşmaya devam edeceğiz. Terörle mücadele olsun, savunma sanayi olsun tüm bu mecralarda ABD ile ilişkilerimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte ABD ile gerek teknik gerekse siyasi düzeyde temaslarımız olacaktır.



8 KEZ YÜZ YÜZE, 15 KEZ TELEFONDA



Bakan bey (Hakan Fidan) görevine geldikten sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 8 kez yüz yüze, en az 15 kez de telefon görüşmesi yaptılar. Bizim esasen siyasi düzeyde beklentilerimizi ABD’ye anlatmada sıkıntımız olmadı. Ancak, ABD’nin beklentilerimize, hassasiyetlerimize saygı duyarak atacağı adımlar ilişkilerimizi kuvvetlendirecektir.”



NULAND SERT ÇIKMADI



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Vicroria Nuland’n Ankara’daki toplantıda Rusya’ya yaptırımlar konusunda ‘sert çıktığı’ iddialarına da cevap veren Öncü Keçeli, toplantıdaydım sert çıkmadı, sert çıksaydı, karşılığında sert çıkılırdı” dedi.



FİDAN, MÜNİH’TE GAZZE MESAJI VERECEK



Bakan Fidan’ın Münih Güvenlik Konferası'na katılmak üzere yarın( 15 Şubat ) Almanya’ya gideceğini açıklayan Keçeli, Bakan Bey çok sayıda kanaat önderinin katıldığı ekonomik ve siyaset konularının sıkça konuşulduğu bir platform olan Münih’te 20 tane 2’li görüşme yapacak. Hem 2’li görüşmelerde hem katılacağı toplantılarda Gazze’ye ilişkin mesajlar verecek. Bakan Fidan Münih’ten sonra ise Rio de Janerio’da yapılacak G-20 toplantısı için yola çıkacak” açıklamasını yaptı.



