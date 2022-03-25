ABD Harekete geçti: Nükleer tehdide karşı Kaplan Timi

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MOSKOVA yönetimi, Ukrayna savaşının başından itibaren zaman zaman gündeme gelen ‘nükleer silah’ tehdidini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Son olarak Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinski’nin “Rusya varlık mücadelesi veriyor” açıklaması, iki gün önce Amerikan CNN televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un nükleer çıkışına atıf olarak yorumlandı. Peskov söz konusu programda, “Rusya’nın askeri doktrinine göre ülkemizin varoluşsal bir tehditle karşılaşması halinde nükleer silahlar kullanılabilir” demişti. Rusya cephesinden gelen açıklamalarda nükleer vurgusu artarken, ABD’de Joe Biden yönetiminin işgalin henüz dördüncü gününde, bir nükleer saldırı durumunda önlem ve karşılıkların belirlenmesi adına harekete geçtiği iddia edildi.

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FARKLI SENARYOLAR

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ABD, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer, kimyasal ya da biyolojik saldırılara başvurması durumunda neler yapılabileceğine dair senaryolar geliştirmesi için ulusal güvenlik uzmanlarından oluşan ve ‘Kaplan Timi’ olarak adlandırılan özel bir acil durum görev ekibi kurdu. Haftada üç gün toplanan ekip, nükleer tehdidin yanı sıra Rus güçlerinin Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımları vurmak amacıyla NATO topraklarına girmesi ya da savaşı Gürcistan, Moldova gibi ülkelere taşıması gibi olasılıklarla ilgili senaryolar üzerinde çalışıyor. Kaplan Timi’nin ayrıca, savaşın büyümesi ya da uzun süre devam etmesi durumunda Avrupa ülkelerinin karşılaşacağı dev mülteci akınına yönelik ihtimalleri çalıştığı da aktarıldı. Öte yandan Kaplan Timi’nin ve güvenlik danışmanlarının değerlendirmeleri, Rusya’nın şu aşamada bir nükleer saldırı planının olmadığı yönünde.

NATO’NUN GÜNDEMİNDE

Rusya’nın kitle imha silahlarına başvurma ihtimali NATO’nun da gündeminde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önceki gün yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bu silahları Ukrayna sınırlarında kullanmasına rağmen, kimyasal ve radyoaktif bulutların NATO ülkelerini etkileyebileceği ve böylesi bir durumun bu ülkelerdeki insanlar için korkunç sonuçları olacağı” değerlendirmesini yaptı. Stoltenberg bu doğrultuda bir hazırlık yapılmasının aciliyetini vurgulamıştı NATO’nun odaklandığı noktalardan biri de böylesi ikincil bir hasarın, birliği ortak askeri müdahaleye sevk edecek bir “saldırı” olarak kabul edilip edilemeyeceği.

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UKRAYNA, RUS ÇIKARMA GEMİSİNİ VURDU

Ukrayna donanması, Azak Denizi’nde güneydeki liman kenti Berdyansk yakınlarında, Rus donanmasına ait “Orsk” isimli büyük bir çıkarma gemisinin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada, “İşgalcilerin Karadeniz filosunun Orsk adındaki büyük çıkarma gemisi, Rusya tarafından ele geçirilen Berdyansk limanında imha edildi” denildi. Gemiyle birlikte Rusların işgali altındaki limanın da alevler içinde kaldığı görüldü. Rusya’nın haftalar önce ele geçirdiği Berdyansk, Kırım ile kuşatma altındaki Mariupol şehri arasında yer alıyor.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

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Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’yı şiddetli yanıklara sebep olan yasadışı fosfor bombası kullanmakla suçladı. Fosfor bombasının dün doğudaki Lugansk’ta kullanıldığı, ikisi çocuk 4 kişinin öldüğü iddia edildi. NATO liderler zirvesine çevrimiçi olarak katılan Zelenski, NATO ülkelerine envanterlerindeki uçak ve tankların yüzde birini kendilerine verme çağrısında bulundu.

Brüksel’de toplanan G7 liderleri, ortak bildirilerinde Rusya’yı Ukrayna’da kimyasal, biyolojik ve nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı istihbaratı, Rusya’nın birliklere işgali 9 Mayıs’a kadar sonlandırma talimatı verdiğini öne sürdü. 2. Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanyasının teslim olduğu tarih olan 9 Mayıs, Rusya’da “Zafer Günü” olarak kutlanıyor.

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Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine göre Rus ordusu, Kiev yakınlarından geri çekiliyor. Geçen salı Rus güçleri başkente 20 km mesafedeyken şimdi yaklaşık 55 km uzaklıkta savunma mevzileri oluşturuyorlar.

12 gündür kamuoyuna görünmediği için hakkında “kovulduğu ya da rahatsızlandığı” iddiaları yayılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Rusya lideri Putin’in düzenlediği güvenlik konseyi toplantısında ortaya çıktı.

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