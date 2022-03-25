3 bin TL’lik kira 12 bin TL oldu

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, Antalya’daki konut satışı ve kiralama bedellerini uçurdu. Özellikle merkez Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde emlak sektörü hareketliliği dikkat çekici biçimde artarken, özellikle şehir merkezine yakın ve eşyalı olarak kiraya verilen daireler karaborsaya düştü. Yoğun taleple birlikte 2 bin 500- 3 bin TL arasında kiraya verilen asansörü bile olmayan binadaki bir daire Rus ve Ukrayna vatandaşlarına 10-12 bin TL bedelle kiralanmaya başladı. Üstelik bu dairelerin sözleşmeleri 6-12 ay peşin kira bedeli ve 20-25 bin TL kapora şartı ile düzenleniyor. Muratpaşa Bahçelievler Mahallesi’ndeki 3+1 dairesini Ukrayna vatandaşı çifte 1 yıllık peşin, 10 bin TL kira, 20 bin TL kaparo karşılığında kiraya verdiğini söyleyen Semih T., “Biz 5 katlı asansörsüz binadaki dairemizi kiraya verip merkeze daha uzak bir bölgede site içinde sıfır bir daireye taşındık. Biz bu dairede 6 bin TL kira ödeyeceğiz” dedi.

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GÜVENLİK KAYGISI

Yabancıların Antalya’ya yönelik ilgisinin yeni olmadığını kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “2021’den bu yana zaten hızlı bir artış var. Ancak savaşla birlikte Rusya ve Ukrayna’dan güvenlik amaçlı göç ve sermaye çıkışı yaratması da söz konusu. Antalya’da 30 bine yakın Rusya Federasyonu vatandaşı, 8 bine yakın Ukrayna vatandaşı yaşıyor. Şubat ayında geçen yıla göre Ruslara yapılan konut satışı yüzde 96, Ukraynalılara yapılan satış yüzde 85 arttı. Türkiye geneli satışların yüzde 4’ü yabancı satışı iken Antalya’da bu oran yüzde 23.” Rusya-Ukrayna savaşı ile emlak sektöründeki bütün dengenin bozulduğunu kaydeden Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar ise “Ev sahipleri 2-3 bin TL kira alınabilecek bir daire için 10 bin TL kira istiyor. Kurumların bu konuda denetim başlatması şart” diye konuştu.

YERLİ KİRACI ŞAŞKIN

Muratpaşa Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ahmet Ateş de “Mahallemizdeki kira artışları hepimizi şaşırttı. Yüksek kira bedelini gören beni evim daha iyi mantığıyla daha da yüksek kira bedeli istiyor. Bu durum yerli kiracıları vuruyor. Belki yabancının bu kirayı ödeyecek gücü var ama Türk vatandaşı ne yapacak?” dedi. Konyaaltı Altınkum Mahallesi Muhtarı Eyüp Karakaya, “Bu kiraların sürekliliği olacak mı tartışılır. Çünkü sözleşmelerdeki bedeller astronomik. Antalya’daki bütün denge bozuldu” diye konuştu.(Selim UZUN)

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VİLLADA HAFTALIK KİRA 500 EURO’YA ÇIKTI

KAŞ Kent Gençlik Konseyi Başkanı, turizm ve emlak işletmecisi Mehmet Muhammed Yıldırım da, turizm bölgelerinde fahiş kiralara neden olan komisyon sistemini şöyle anlattı: “Villa turizmiyle öne çıkan Kaş ve Kalkan’da kira fiyatları şimdiye kadar 8-10 bin lira seviyelerindeydi. Ancak bölgeye çok sayıda Rus ve Ukraynalının gelmesiyle birlikte bir anda inanılması zor kira bedelleri telaffuz edilir oldu. Mülk sahipleri, haftalık 500 Euro kira talep etmeye başladı. Bunun yanında genellikle Rus ve Ukraynalı yerleşik yaşayanlardan komisyon grupları oluştu. Bunlar sosyal medyada kendi dillerinde paylaşım yapıp ‘Türklere güvenmeyin, biz size ev buluruz’ yazıyorlar. Emlakçılarla komisyon karşılığı anlaşıyorlar. Savaş bölgelerinden ellerindeki son birikimle kaçıp gelen kendi ülkelerinin vatandaşları üzerinden para alma peşindeler. Kurulan sistemler Rus ya da Ukraynalı, emlakçıdaki evi tutana kadar araya giren 3 – 4 komisyoncuya para ödemiş oluyor. Küçük stüdyo dairelere bile 1500 - 2000 Euro gibi astronomik kiralar ortaya çıkıyor.” (Ceren DENİZ)