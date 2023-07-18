ABD günlerdir sadece onu konuşuyor! Seri katilin evinden çıkanlar şoke etti, gardiyanlara sadece tek bir soru sordu...

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ABD'de “Gilgo Beach cinayetleri” olarak bilinen ve halk arasında büyük korkuya neden olan seri cinayetlerde ilk tutuklama 13 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Long Island’ın güneyinde yer alan sahilde 2010 yılından itibaren bulunan 11 cansız bedenin arkasındaki seri katil olduğu düşünülen 59 yaşındaki Rex Heuermann'ın en az üç kadının ölümü ile bağlantısı doğrulandı.



59 yaşındaki Mimar Rex Heuermann

EVİNDEN ÇIKANLAR HERKESİN KANINI DONDURDU

ABD medyasında yer alan haberlere göre, zanlının Manhattan'da yakalanıp gözaltına alınmasından sonra evine baskın düzenleyen polis ekipleri adeta bir kanıt yığını ile karşılaştılar.



Heuermann'ın evinde yapılan aramalardan bir görüntü

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Polis ekipleri Heuermann'ın Massapequa Park'taki evinde 300 kadar silah, farklı video ekipmanları ve dövülmüş bir kadının ürkütücü bir portresi gibi onlarca tuhaf eşya çıkardı.

Polisler, evli iki çocuk babası Heuermann'ın 92 silah ruhsatı olduğunu belirtiyor. yetkililer silahların ruhsatı olmasının soruşturmanın gidişatını değiştirmeyeceğini belirtiyor.



Suffolk İlçe Bölge Savcısı Ray Tierney, zanlının yakalanmasının ardından gazetecilere verdiği demçte polislerin Heuermann'ı geçen yıldan beri gözetim altında tuttuğunu ve ancak yeniden saldırma ihtimaline karşılık kamu güvenliğini sağlamak adına tutuklama kararı verdiklerini duyurmuştu.

CNN International 'hantal bir mimar' olarak tanımladığı 59 yaşındaki Heuermann'ın tutuklanmasının ardından gardiyanlara sadece tek bir soru sorduğunu iddia etti: "Haberlere çıktım mı?"



KEFALETSİZ OLARAK TUTULUYOR

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20'li yaşlardaki 3 kadının ölümü ile bağlantısı olduğu düşünülen adamın DNA'sı kurbanlardakilerle eşleşti.Polis çözülememiş davada daha fazla kanıt aramaya devam ederken Heuermann kefaletsiz tutuluyor.

Heuermann'ın avukatı Michael Brown Cuma günü Riverhead'deki eyalet mahkemesinde müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etse de,

-Zanlının DNA'sı kurbanların üçünün vücudunda bulundu

-Kurbanlardan birinin vücudunda Heuermann'ın saç teli bulundu.

-Kullan-at telefonlardan yapılan aramalar kurbanlarla eşleştirildi.

-Heuermann'ın Chevrolet kamyoneti, bir tanık tarafından tespit edilen şüpheli araçla eşleşti.



Kurbanlardan bazılarının fotoğrafları