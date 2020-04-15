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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 01:13,Son Güncelleme:

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama

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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının inandırıcı olmadığını söyledi.

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız."

Kovid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentinde yarasalardaki zararlı virüsleri inceleyen bir laboratuvardan sızdığı ileri sürülüyordu. ABD Dışişleri Bakanlığının da iki yıl önce istihbarattan Wuhan'daki laboratuvarın yeterince önlem almadığını ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi aldığı iddia ediliyor.

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