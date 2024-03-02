ABD, Gazze’ye havadan yardım gerçekleştirdi! ABD’li yetkiliden ateşkes açıklaması: Sıra Hamas'ın vereceği cevapta

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki siviller tehlikeli seviyede bir açlıkla karşı karşıya. İsrail ordusunun bölgeye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi büyük tepki toplarken, birçok ülke havadan yardım ulaştırma yoluna başvuruyor. ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi sırasında, “Önümüzdeki günlerde Gazze’ye havadan yardım yapacağız” açıklaması yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile işbirliği yapılarak Gazze Şeridi’ne havadan yardım gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yardımın bugün yerel saatle 15.00 ile 17.00 arasında yapıldığı aktarıldı. Gıda yardımlarının güvenli bir şekilde bırakıldığı kaydedilen açıklamada, “ABD C-130 nakliye uçakları Gazze kıyı şeridi boyunca 38 binden fazla yiyecek bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, bölgeye yapılan havadan yardımın devamı için planlamaların yapıldığı belirtilirken, “Havadan yapılan bu yardımlar, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için sürdürülen çabaların bir parçasıdır” denildi.

Ürdün işbirliği ile gerçekleştirilen bu yardım, ABD’nin bölgeye yaptığı ilk havadan yardım oldu.

"İSRAİL, ATEŞKESİ KABUL ETTİ GİBİ"

ABD'li üst düzey yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

İsrail, ateşkesi kabul etti gibi, sıra Hamas'ın vereceği cevapta. Gazze'ye havadan yardımlar, karadan yapılan yardımların alternatifi değil. Yardımların girmesi zor bir iş çünkü operasyonlar sürüyor.

İSRAİL’DE BİNLERCE GÖSTERİCİ KUDÜS’TEKİ BAŞBAKANLIK KONUTU’NA YÜRÜYOR

İsrail’de esir protestoları ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde esir tutulanların yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi Gazze Şeridi sınırında yer alan Re’im kasabasında toplanarak Kudüs’teki Başbakanlık Konutu’na yürüyüş başlattı.

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Hükümetten esir anlaşması talep eden göstericiler, üstünde esirlerin fotoğraflarının olduğu “onları hemen evlerine geri getirin” yazılı pankartlar taşıyarak Netanyahu hükümetine tepki gösterdi.

SALDIRIDA CAN KAYBI 118’E YÜKSELDİ



İsrail ordusunun geçtiğimiz Perşembe günü Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtığı saldırıda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hayatını kaybedenlerin sayısının 118’e yükseldiğini belirtti. Kudra, yaralı sayısının 760 olduğunu belirtirken, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle can kaybının artabileceğini söyledi.