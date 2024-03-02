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İsrail ordusu yine sivilleri vurdu! Refah'ta 11 can kaybı

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#İsrail#Gazze#Refah
İsrail ordusu yine sivilleri vurdu Refahta 11 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 16:37

İsrail ordusunun Refah kentinde sivillerin kaldığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları hedef aldığı bildirildi.

Tel El Sultan'daki bir hastanenin yanında gerçekleştirilen saldırıda bir sağlık görevlisi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 148. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi’nde saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye, yaralananların sayısının ise 71 bin 533'e yükseldiği belirtildi.

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#İsrail#Gazze#Refah

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