ABD Donanması'na bağlı USS George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından ABD, Türkiye’ye desteğini sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye'de meydana gelen ölümcül depremlerin korkunç etkisini hepimiz büyük bir üzüntüyle izliyoruz” ifadelerini kullanarak, Türkiye ve Suriye’de depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin’in geçtiğimiz pazartesi günü Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü ifade eden Ryder, Bakan Austin’in görüşmede Bakan Akar’a Türkiye’ye ABD’nin desteğini sunduğunu ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre ABD’nin destek vermeye devam edeceğine dair söz verdiğini söyledi. Türkiye’nin çağrısı üzerine dün İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD güçlerinin ilk yardım ekiplerini depremden etkilenen bölgelere taşımaya başladığını açıklayan Ryder, ABD'den Türkiye'ye 2 sivil kentsel arama ve kurtarma ekibi nakledildiğini aktardı.

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ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’nın (EUCOM) USAID afet yardım ekibine destek vermek üzere bir takım gönderdiğini belirten Ryder, söz konusu ekibin de yarın Türkiye’de olmasının beklendiğini açıkladı. EUCOM’un Türkiye’den gelecek yeni destek taleplerine hızla yanıt vermek için aktif olarak çalıştığını ifade eden Ryder, “Tekrar taziyelerimizi sunuyoruz ve müttefikimiz Türkiye'nin bu korkunç felaketten kurtulmaya çalışırken yanında olacağız” dedi.

Ryder ayrıca, Akdeniz’deki USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’nin muhtemel ek destek taleplerini karşılamak için Türkiye'ye doğru ilerlediğini belirterek, Türkiye’nin yardım taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermek üzere hazırlandıklarını aktardı.