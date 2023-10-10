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ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderecek

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#ABD#USS Gerald R. Ford#Uçak Gemisi
ABD, Doğu Akdenize ikinci uçak gemisini gönderecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 21:05

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi. Söz konusu ikinci geminin gönderilme amacının başka ülkelerin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmasını engellemek olduğu belirtildi.

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ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubu İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e doğru yol alırken, ABD yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu ikinci geminin gönderilme amacının başka ülkelerin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmasını engellemek olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin 8 Ekim’de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunun İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu.

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#ABD#USS Gerald R. Ford#Uçak Gemisi

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