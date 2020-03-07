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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 01:53,Son Güncelleme:/

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ile Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesinde, Afganistan'daki siyasi süreç, Yemen, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki kalıcı ateşkesin sağlanması ve BM denetiminde insani yardımların devam etmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamaya göre Pompeo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamasından duyduğu “öfkeyi” Guterres'e iletti. Pompeo, “ABD, Amerikalı şirketlerin pervasızca kötü muamele görmesine müsamaha göstermeyecek ve iş dünyamıza zarar verecek eylemlere karşılık verecek.” ifadesini kullandı.

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