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Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliği’nin taziye mesajına tepki: Samimi değil

#ABD#Terörle Mücadele#NATO
Bakan Soyludan ABD Büyükelçiliği’nin taziye mesajına tepki: Samimi değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin "Terörle mücadelede hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Soylu, büyükelçiliğin mesajına ilişkin "Hiç samimi değil" paylaşımını yaptı.

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" ifadeleri kaydedildi.

BAKAN SOYLU: HİÇ SAMİMİ DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele sırasında şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımlayan ABD Ankara Büyükelçiliğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın PKK/PYD terör örgütü üyesi için yayımladığı taziye mesajını hatırlatarak, "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." ifadelerini kaydetti.

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#ABD#Terörle Mücadele#NATO

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