Son dakika... Musul Başkonsolosluğu'na saldırı! MSB'den çok sert açıklama: Teröristleri hendeklere gömeceğiz

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için işbirliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!"

Gözden Kaçmasın Dışişleri Bakanlığı'ndan Musul Başkonsolosluğumuza saldırıya sert tepki Haberi Görüntüle

'TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN TERÖR ODAKLARI BUNUN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDERLER'



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile kınadı. Çelik şu ifadeleri kullandı:

Musul Başkonsolosluğu’muza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır.

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Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye’nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak’la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız.

Türkiye’nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir.