ABD bu skandalla çalkalanıyor... Vali Green'den acı itiraf!

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ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui alevlere teslim oldu.

ABD eyalet tarihinin en ölümcül doğal afetinde şu ana kadar 93 kişinin öldüğü teyit edildi.

Yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu ve ekiplerin zamana karşı yarıl verdiği sırada Vali Josh Green'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

Green gazetecilere, son derece zor bir gün olduğunu ancak itfaiye ekipleri ve polisin olağanüstü işlet yaptığını söyledi.

Yangınların ABD devletinin karşılaştığı en büyük doğal afet olduğunu söyleyen Vali, ölü sayısının artacağını belirtti.

Green'in açıklamaları yakınlarından haber bekleyenlerin umutlarını azaltırken polisin çağrısı felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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Yetkililer, aile üyeleri kayıp olan kişileri, yetkililerin kurbanları tespit etmesine yardımcı olmak için DNA örnekleri vermeye davet etti.

Maui polis şefi John Pelletier, gazetecilere yangının metali erittiğini ve kalıntıların tespit edilmesinin son derece zor olduğunu söyledi.

Pelletier'in açıklaması sırasında gözyaşlarını zorlukla tuttuğu görüldü.

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Umutların yavaş yavaş tükendiği bölgeden gelen haber ise ABD'nin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Skandalı CNN International dünyaya duyurdu. Bölgede son derece gelişmiş bir uyarı sistemi olduğunu hatırlatan CNN yangınlar sırasında bu sistemin çalışmadığın yazdı.

Afetzedeler ile konuşan CNN 'Hawaii, sağlam bir acil durum sireni uyarı sistemine sahiptir. Ölümcül orman yangınları sırasında sessiz kaldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'Bizim için gerçekten bir tahliye bildirimi yoktu' diyen bir afetzede, dev siyah dumanları görene kadar durumun ciddiyetinden haberdar olmadıklarını belirtti.

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Maui Adası’nda 35 bine yakın insan yaşıyor. Adanın büyük kısmının hasar gördüğüne inanılıyor.

Adada binlerce insan evsiz kaldı. Yeniden inşanın milyarlarca dolara mal olacağı belirtiliyor.

Son günlerde Maui'deki yardım kuruluşlarına bağış yağmaya başladı.

Ada, aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da bulunduğu çok sayıda varlıklı insana ev sahipliği yapıyor. Bezos ve ortağı Lauren Sanchez yangın mağdurlarına yardım için 100 milyon dolar bağışta bulundu.