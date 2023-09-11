Ve Kremlin sessizliğini bozdu... Kuzey Kore'den flaş Putin hamlesi!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken Moskova'nın Kuzey Kore'den silah satın alacağı iddiası dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

ABD'nin Kuzey Kore'yi hedef alarak 'bedelini öderler' uyarısına rağmen beklenen adım atıldı.

Rusya’nın işgalinin ilk 18 ayında, Ukrayna ordusu çoğunlukla savunma pozisyonundaydı. Fakat bu yaz Ukrayna, Batı’nın verdiği milyarlarca dolarlık silahların da desteğiyle saldırıya geçti... (Fotoğraf: AFP)

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Güney Kore basınında çıkan haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vladivostok'ta Putin ile silah anlaşmasını masaya yatıracağı görüşme öncesinde lüks zırhlı treniyle Rusya'ya doğru yola çıktı.

Dong-A Ilbo gazetesi trenin Rusya'ya doğru yola çıktığını ve Salı günü erken saatlerde sınırı geçmesinin beklendiğini bildirdi.

YTN ise kimliğini belirtmediği bir Güney Koreli hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde Kim'in treninin kuzeydoğu sınır bölgesine doğru ilerlediğinin belirlendiği bilgisine yer verdi.

Aynı yetkili, Kim'in çarşamba günü Putin ile bir zirve düzenleyebileceğini söyledi.

KREMLİN GÜNLER SONRA DOĞRULADI

Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "önümüzdeki günlerde" Rusya'da bir araya geleceğini doğruladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan savaşta Rusya'nın egemen bir ulusa saldıran taraf olduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullanmıştı; 'Kışa girerken tahıl silolarına ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarına saldırmak, modern egemen bir ulusa ait toprakları fethetmeye çalışmak için savaş alanında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye pek iyi yansımayacak. Uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler.'

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim, Rusya Devlet Başkanı ile buluşup konuşacak.

Kremlin geçtiğimiz günlerde iki liderin bir araya geleceğine yönelik iddia hakkında yorum yapmayı reddetmiş ve iki lider arasındaki potansiyel doğrudan görüşmelere ilişkin raporlar hakkında 'söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını' vurgulamıştı.

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RUS HEYET KUZEY KORE'YE GİTMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 'Zafer Günü' vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz'da Kuzey Kore'ye gitmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Şoygu’nun milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler ve bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu ve fikir birliğine vardığı ifade edilmişti.