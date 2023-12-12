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ABD Başkanı Biden'dan flaş Netanyahu açıklaması: Değişmelisin

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#ABD#İsrail#Joe Biden
ABD Başkanı Bidendan flaş Netanyahu açıklaması: Değişmelisin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 21:08

İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken, İsrail dünya kamuoyundaki desteğini hızla kaybetmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin sözleri gündeme geldi. Biden açıklamasında, "Netanyahu iyi bir dost, ama değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Netanyahu gelecekte Filistin Devletine 'hayır' diyemez." ifadelerini kullandı.

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CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, CNN Türk canlı yayınında ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını şu sözlerle aktardı:

İsrail desteğini kaybetmeye başlıyor. Biden dün yaptığını konuşmasında, "Netanyahu iyi bir dost, ama değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Netanyahu gelecekte Filistin Devletine 'hayır' diyemez. 51 yıldır tanıyorum. O nun söylediği lanet bir ifadeye katılma durumum yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bu savaştan ötürü biraz daha yakın duruyordu ancak ilk kez İsrail'i ve Netanyahu hükümetini topa tuttu.

DÜNKÜ AÇIKLAMASINDA "TÜM DÜNYANIN DÜŞÜNCESİ BİR GECEDE DEĞİŞEBİLİR" DEMİŞTİ

Biden'ın dün yaptığı açıklamada ise "35 yıl önce 'Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok, ben Siyonistim' dediğimde eleştirildim. Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz. İsrail olmasaydı, dünyada Yahudiler güvende olmazdı. İsrail Hamas'tan kurtulana kadar askeri yardımı sürdüreceğiz. Ama dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz." diye konuşmuştu.

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GAZZE'DE CAN KAYBI 18 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan İsrail’in 7 Ekim'de Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'deki kayıpların 18 bin 412’ye, yaralı sayısın 50 bin 100'e yükseldiğini açıkladı.

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#ABD#İsrail#Joe Biden

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