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Dünya
Siyamend KAÇMAZ/ MOSKOVA (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha! Putin yerine öyle bir şey dedi ki

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ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha! Putin yerine öyle bir şey dedi ki

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını alarak göreve gelen Joe Biden sık sık yaptığı gaflarla gündeme geliyor. Konuşurken sürekli kelimeleri yanlış söyleyen, birkaç kez de uçağa binerken ve inerken ayağı takılıp düşme tehlikesi atlatan Biden'ın başı bu kez de Putin yüzünden derde girdi.

ABD Başkanı Joe Biden,Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Başkan Putin yerine "Başkan Klutin” dedi. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu sefer yanlış telaffuz Biden'ın başına dert oldu.

Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Başkan Klutin” dedi. Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı. 

Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı," Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.

ABD Başkanı Bidendan bir gaf daha Putin yerine öyle bir şey dedi ki

ABD Başkanı Biden uçağa binerken 3 kez düştüABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One'a binerken 3 kez düştü. Talihsiz kazanın anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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KENDİSİNİ GAF MAKİNESİ GÖRÜYOR

Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" demişti. 

Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini iki kez tekrar etmişti.

HARRİS'E BAŞKAN DEMİŞTİ

Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.

Joe Bidendan Seçilmiş başkan Harris gafı
Joe Biden'dan Seçilmiş başkan Harris gafı

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