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DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 20:41 | Son Güncelleme:

Joe Biden'dan Seçilmiş başkan Harris gafı

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Joe Biden'dan Seçilmiş başkan Harris gafı
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ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen Kamala Harristen bahsederken, Seçilmiş başkan Harris gafına imza attı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, en yaşlı başkan unvanıyla çeşitli ithamlara maruz kalmıştı. Biden, düzenlediği basın toplantısında, yardımcısı Kamala Harristen bahsederken, Seçilmiş başkan Harris ifadelerini kullandı. Söz konusu gaf sonucu Biden, yine eleştirilerin hedefi oldu. Amerikan medyası, Joe Biden’ın gafına dair videoyu takipçilerine duyuran Donald Trump destekçisi isimlerin paylaşımlarını aktarırken, seçilmiş başkanın Ağustos ayında yaptığı bir başka gafıda hatırlattı.

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