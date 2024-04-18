ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi

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ABD Başkanı Joe Biden savaş kahramanı amcası Ambrose J Finnegan'ın ölümüne ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Çarşamba günü çocukluğunun geçtiği şehir olan Scranton'daki bir savaş anıtını ziyaret eden Biden burada yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine üzerinde uçağı düşen amcasının yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini söyledi.



İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, ABD başkanının şaşırtan açıklaması resmi savaş kayıtlarıyla çelişiyor.



Kayıtlar, Finnegan'ın uçağının 1944'te Pasifik üzerinde bir motor arızası yaşadığını ve kazadan sağ kurtulamadığını yazıyor.

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ABD Başkanı Biden ise amcasının Yeni Gine üzerinde tek motorlu uçakla keşif uçuşları yaptığını öne sürerek, "Birisi başaramadığı için gönüllü olmuştu. O dönemde Yeni Gine'de çok sayıda yamyamın bulunduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini asla bulamadılar, sadece uçağın bazı parçaları bulundu" ifadelerini kullandı.



Biden'ın aile içinde "Bosie Amca" olarak bilinen Finnegan adını taşıyan savaş anıtının başında yaptığı açıklama, bugün hem ABD hem de dünya basınında büyük yankı uyandırdı .Ancak resmi savaş kayıtlarına göre ortadan kaybolan uçağı Teğmen Finnegan uçurmuyordu ve uçak düşürülmedi.

Müfettişler ayrıca Finnegan'ın kazadan sağ kurtulduğuna ya da yamyamlarla karşılaştığına dair hiçbir kanıt bulamadılar.

ABD hükümeti belgelerini derleyen Ulusal Arşivlere göre, kayıp uçağın raporu 17 Mayıs 1944'te ABD savaş bakanlığına sunuldu. Motor arızası yaşayan uçakla ilgili raporda Biden'ın amcası için şu ifadeler yer aldı; "Savaştan sonra bölgeden elde edilen herhangi bir kalıntıyla bağlantısı bulunmuyor ve hala kendisinden haber alınamıyor."





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Bu yıl başkanlık seçimlerinin yapılacağı ABD’de, yeniden adaylığını duyuran Başkan Joe Biden’ın yaşı ve hafızasıyla ilgili tartışmalar devam ederken gelen açıklama Biden'ın akıl sağlığı ile ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Biden’ın, başkan yardımcılığı döneminden kalan resmi belgelerin evinde ve ofislerinde bulunmasıyla ilgili soruşturmayı yöneten Özel Yetkili Savcı Robert Hur, geçtiğimiz aylarda hazırladığı raporda ABD liderinin akıl sağlığının gidip geldiğini, bu sebeple resmi suçlamaya gerek olmadığını belirtmişti.

