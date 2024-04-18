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'Ünlü milyarder kendini ölmüş gibi gösterdi, genç sevgilisi ile Moskova'da yaşıyor' Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia

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#Karl Erivan Haub#Almanya#Moskova
Ünlü milyarder kendini ölmüş gibi gösterdi, genç sevgilisi ile Moskovada yaşıyor Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 14:53

2018 yılında Alp Dağların'da kaybolan ve 2021 yılında resmen öldüğü ilan edilen Almanya'nın en zengin iş adamlarından Karl Erivan Haub'un hayatta olduğu ve genç sevgilisi ile Moskova'da yaşadığı iddia edildi.

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Almanya'nın en zengin iş adamlarından 'Tengellman' satış şirketinin sahibi Karl Erivan Haub, 2018 yılında kayak gezisi için gittiği Alp Dağların'da kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Almanya mahkemesi, 2021 yılının Mayıs ayında 3 yıldır bulunamayan 58 yaşındaki milyarderin 'resmi olarak öldüğünü' ilan ederken Alman medyası gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

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KENDİNİ ÖLMÜŞ GİBİ GÖSTERDİ, MOSKOVA'DA GENÇ BİR KADINLA BİRLİKTE YAŞIYOR

Alman yayıncı RTL'nin öncülük ettiği bir soruşturma, kayak kazasında öldüğüne inanılan milyarderin aslında hayatta olduğunu ve Moskova'da genç bir kadınla birlikte yaşadığını iddia ediyor.

Ortaya çıkan yeni kanıtlara göre, ünlü milyarder kendini ölmüş gibi gösterdi ve 'Veronika Ermilova' adında, kendinden genç bir kadınla, sahte bir kimlik altında yaşamına devam ediyor.

Ünlü milyarder kendini ölmüş gibi gösterdi, genç sevgilisi ile Moskovada yaşıyor Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia

KÖLN SAVCILIĞI İNCELEME BAŞLATTI: KARDEŞİ YALAN BEYANDA BULUNDU

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Zeit Online'ın 11 Nisan tarihli haberine göre, ünlü milyarderin ölümünden sonra şirketin başına geçen, Karl Erivan Haub'ın küçük kardeşi Christian Haub, yemin altında yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla Köln savcılığı tarafından incelemeye alındı.

Savcılar kardeşinin hayatta olabileceğine dair sıfır bilgiye sahip olduğunu söyleyen Christian Haub'ın yanlış bilgi vermiş olma ihtimalini soruşturuyor.

Ünlü milyarder kendini ölmüş gibi gösterdi, genç sevgilisi ile Moskovada yaşıyor Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia

SEVGİLİSİNİN RUSYA BAĞLANTILI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Alman medyası, incelemenin RTL kanalındaki gazetecilerin suç duyurusundan sonra başlatıldığını yazarken, savcılara sunulan kanıtlarda Haub ve genç sevgilisi ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Söz konusu kanıtlara göre ünlü milyarder ortadan kaybolmadan önceki günlerde genç sevgilisi ile bazıları bir saati geçen telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile bağlantılı olduğu iddia edilen Veronika Ermilova'nın ünlü milyarderle yollarının tesadüfen kesiştiği düşünülüyor.

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#Karl Erivan Haub#Almanya#Moskova

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