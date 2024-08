ABD Başkanı Adayı Kennedy'den şaşırtan itiraf: Central Park'a ölü ayı yavrusu atan bendim

ABD’de başkanlık seçimlerinin bağımsız adayı Robert F Kennedy Jr, Kennedy, X hesabında yayımlanan videoda 2014’te New Yorkluları şaşırtan olayı anlatırken tartışmalı ABD’li komedyen Roseanne Barr ile görülüyor.

Kennedy, kent dışında araç kullanırken önünde giden bir kadın şoförün ayı yavrusuna çarpıp öldürdüğünü, kendisinin de ölü ayı yavrusunu kürkünü yüzmek ve etini almak için kamyonetine attığını belirtti.

Kennedy’nin New Yorker dergisinde yayımlanacak haber öncesi ön almak için bu itirafta bulunduğu kaydediliyor.





Looking forward to seeing how you spin this one, @NewYorker… pic.twitter.com/G13taEGzba