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Haber Giriş: 18.12.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

ABD Başkan Yardımcısı Pence, koronavirüs aşısı oldu

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ABD Başkan Yardımcısı Pence, koronavirüs aşısı oldu
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Böylelikle Pence de, halkı aşı olmaya teşvik etmek için canlı yayında aşı olan siyasetçiler kervanına katılmış oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce yaptığı açıklamada halkı korona aşısına teşvik etmek için canlı yayında korona aşısı olacağını söylemişti.

Pence, bugün Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçerek ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona aşısını yaptırdı. Pence ile birlikte eşi Karen Pence de koronavirüs aşısı yaptırdı.

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın da önümüzdeki hafta başında koronavirüs aşısı yaptırması bekleniyor.

Daha önce korona olan Donald Trump ise, doktorları onay verene kadar koronavirüs aşısı olmayacak.

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