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Haber Giriş: 02.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD Adalet Bakanı: Seçimde hile yok

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ABD Adalet Bakanı: Seçimde hile yok
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ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığı yönündeki iddiaları destekleyecek bir kanıt bulamadıklarını açıkladı.

Amerikan AP haber ajansına verdiği röportajda Barr, “Bugüne kadar seçim sonucunu etkileyebilecek ölçekte sahtekârlık görmedik” dedi. Hem adalet hem iç güvenlik bakanlıklarının usulsüzlük iddialarını araştırdığını söyleyen Barr, elektronik oy sayım makinelerinin yazılımına müdahale edildiği iddiasını destekleyecek bir delil bulamadıklarını da aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “seçimin çalındığı” yönündeki ısrarını sürdürdüğü sırada gelen bu açıklamalar, Amerikan basınında geniş yankı buldu.

Haberlerde, Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olduğuna vurgu yapılan Barr’ın, seçimden önce tıpkı Trump gibi, posta yoluyla oy kullanmanın seçim güvenliğini riske atacağını iddia ettiği hatırlatıldı. Öte yandan Adalet Bakanı’nın, röportajın yayımlanmasının ardından Beyaz Saray’a gittiği belirtildi.

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